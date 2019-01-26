技术问题待解决·丹绒亚路图书馆4月开 （亚庇25日讯）因技术问题，位于丹绒亚路的亚庇图书馆料4月才开放使用。

（亚庇25日讯）因技术问题，位于丹绒亚路的亚庇图书馆料4月才开放使用。

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教育及革新部助理部长珍妮弗拉欣邦今日受访时说，原定1月开放的亚庇图书馆因面对建筑方面的技术问题，需时解决，开放期展延至4月。

位于沙巴曙光购物广场的亚庇图书馆将在本月31日（星期四）停止服务，图书馆管理层昨日发文告，希望民众可到访其他图书馆，如城市转型中心（UTC）、兵南邦及路阳图书馆。

珍妮弗解释说，亚庇图书馆位于市政厅大厦毗邻的旧址于2011年因建筑物被鉴定为不安全，州政府将图书馆暂时搬迁至沙巴曙光购物广场3楼。

4千万打造 拥科技设备

丹绒亚路的亚庇图书馆耗资4000万令吉打造，拥有6万2000平方尺，设有音乐房、创意与革新空间，还有电子阅读配备及本地艺术家展览厅。

亚庇图书馆旧址则将充作市政厅行政大楼（Menara DBKK），主要作为市政厅办公室、多层停车场及建造通往亚庇独立操场的天桥。