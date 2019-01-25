网站：2000至2018年期间入学‧UiTM学生资料外泄 116万4540名马来西亚玛拉工艺大学（UiTM）学生的详细个人资料，已遭不明人士在网上泄漏！

（八打灵再也25日讯）116万4540名马来西亚玛拉工艺大学（UiTM）学生的详细个人资料，已遭不明人士在网上泄漏！

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据本土科技网站Lowyat.net的消息来源指出，有关UiTM学生资料遭泄露的事件，显然是发生在2018年2月至3月之间；而这些个人资料遭外泄的学生，主要是于2000年至2018年期间入学的学生。

据悉，遭泄漏的学生个人资料，包括学生的姓名、MyKad号码、住址、电邮地址、校园代码、校园名称、课程代码、课程级别、学生ID和手机号码等详细信息。

指涵盖各地校区学生

Lowyat.net表示，这些遭外泄的资料涵盖了UiTM在全国各地校区的学生，包括雪兰莪沙亚南的主校区。

此外，那些在受U i T M认证课程的外部学校，如登嘉楼教育基金学院（KolejYayasan Terengganu）、霹雳技术学院（Institut Teknologi Perak）和槟城土著教育基金学院（Institut Yayasan Bumiputera Pulau Pinang）就读的学生，也受到了影响。

而该名不愿具名的消息人士也透露，根据他们的检查，这些遭泄漏的资料并非来自UiTM的任何在线服务，因此排除了通过网络安全漏洞获取有关信息的可能性。

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该消息人士也指出，UiTM对此事件是知情的，但他们目前尚未就此发出任何官方声明。