林总商与警署合作社交流．商讨流动餐车计划 马来西亚林氏总商会（林总商）日前在总会长拿督斯里林家仪及执行顾问丹斯里林顺平带领下，组团与马来西亚警察署合作社（Kop Mantap Berhad）交流。

马来西亚林氏总商会和马来西亚警察署合作社交流。坐者左起为罗斯里、林顺平、阿尤耶谷、林家仪及阿迪威拉拉萨。（图：星洲日报）

（吉隆坡25日讯）马来西亚林氏总商会（林总商）日前在总会长拿督斯里林家仪及执行顾问丹斯里林顺平带领下，组团与马来西亚警察署合作社（Kop Mantap Berhad）交流。

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在交流会上，林顺平对该合作社有十多万位会员感到惊讶，并认为这是一个庞大的机构，希望双方能探讨及进一步联系，促使华巫未来更多合作。

交流会也商讨有关流动餐车计划，希望两方能互相配合，让会员从中受惠。

该社主席拿督斯里阿尤耶谷接待代表团，同时在交流会上报告该社近况。

出席者尚有该会副总会长拿督林发顺、理事拿督林顺进、林汶良、林坤民、林文才、执委林国强、林劲杉、马来西亚华裔妇女创业转型基金信托人拿督林梅珠、马来西亚警察署合作社秘书拿督罗斯里及QSR代表阿迪威拉拉萨等。