教育总监：加强教师家长关系‧明起实行“关爱家访计划” 新的计划更加全面，教师可拜访表现出色或在比赛中得奖的学生家庭，以感谢学生父母对学生的栽培，同时也增加彼此交流。

阿敏瑟宁：教育部长28日将在柔佛举办全国性的“关爱家访计划”推介礼，而副教长及其他教育部官员也将于27及28日，在浮罗交怡、巴西马斯、古来、亚庇、古晋及勿鲁冷岳共6个地点正式推介。

（布城25日讯）教育总监拿督阿敏瑟宁宣布，全国各校将从27日（周日）起实行“关爱家访计划”（Program Ziarah Cakna），以加强教师与家长的关系，进而培养更全面的学生。

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鼓励拜访优秀生家庭

他今日召开新闻发布会指出，教师到学生家进行拜访的计划早已在“爱心学校”（Sekolah Penyayang）概念下实行多年，但是教师在旧计划下较常拜访在学业上面对问题的学生家庭，而新计划则鼓励教师也拜访表现出色的学生家庭。

“新的计划更加全面，教师可拜访表现出色或在比赛中得奖的学生家庭，以感谢学生父母对学生的栽培，同时也增加彼此交流。

“没有规定要对所有学生进行家访，教师可自行选择，结束后也无需填写报告。”

他说，家长有助完整、加强和催化教育的进步，因此有必要扩大家长在教育上的合作，而这也符合教育部2019年的12大倡议之一，即提升教师与父母之间的相互尊重。

“此计划也提高学生的出席率、加强家教协会在推动学生学习进步上的角色，无形中也协助减少辍学、成绩不佳及纪律等问题。

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“教育部在新世纪的大方向，是要培养具备读写算能力和全面人格（4M）的学生，因此教师和家长或监护人应该扮演积极的重要角色，确保学生在掌握21世纪技能上的潜能够得到充份发挥。”

扩展爱心学校概念

阿敏瑟宁说，此计划的目的是为了扩展爱心学校的概念，并透过家访及与父母交流，加强校方与父母或监护人的关系。

“这项新倡议也是教育部长和教育部最高管理层的期望，以透过爱心、互相尊重、有趣、负责任及人格的文化实践，加强校内道德价值观的培养。”

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他说，教师可透过这项计划与家长或监护人分享学生的整体发展、了解学生的家庭背景，并交换意见。

“教师能深入了解学生的行为、平日在家的生活，以及其他需要援助的地方。

这些资讯对建立学生身心发展、性格与卓越的基础都是重要的。”

他说，此计划以教师应该拥有关怀精神、负责任及以爱心态度对待学生的所有事情为概念，而教师在全面发展具有崇高人格价值的学生及培养未来领导者方面扮演一定角色，因此教师应欢迎这项计划，并在家长或监护人及社会的支持下共同执行。