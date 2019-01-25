拍视频与行政议员互喂年柑．霹大臣“搞怪”贺年 霹雳州务大臣拿督斯里阿末法依沙携夫人拿汀斯里诺米穿上一身红，录制视频向霹雳州华裔子民拜年；向来性格“搞怪”的他，在视频中还和霹雳州行政议员杨祖强互喂年柑和年饼，并唱起经典新年歌《恭喜恭喜》，祝贺华裔万事如意，恭喜发财！

大臣及州议员们手持元宝和春联，向州内华裔子民拜早年，大家一身红和金，非常有喜气。右起是杨祖强、诺米、阿末法依沙、梁卓经和太太林宝华。（图：星洲日报）

（霹雳．怡保25日讯）霹雳州务大臣拿督斯里阿末法依沙携夫人拿汀斯里诺米穿上一身红，录制视频向霹雳州华裔子民拜年；向来性格“搞怪”的他，在视频中还和霹雳州行政议员杨祖强互喂年柑和年饼，并唱起经典新年歌《恭喜恭喜》，祝贺华裔万事如意，恭喜发财！

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这个全长2分钟34秒的视频，是由双溪古月区州议员梁卓经服务中心赞助，并由杨祖强昨晚在其脸书专页发表。

视频一开始就是喜气洋洋的音乐，画面显示在大臣官邸内，杨祖强及梁卓经在屋内坐着聊天，接着阿末法依沙和诺米来到，双方互相拱手拜年，大臣还给杨祖强及梁卓经送上拥抱。

大臣和夫人身穿红色绣金服，2名州议员则穿上金色，非常有气氛。

接着，杨祖强剥开一个年柑，拿起其中一掰递给大臣喂他吃下，大臣也礼尚往来“回敬”杨祖强一块年饼，画风搞笑。

他们随后也一同唱出《恭喜恭喜》，大臣和夫人虽然似乎偶有“忘词”，但是两人边唱边随着节奏轻轻摆动身子，显得很活泼。

大臣在视频中表示，他代表霹雳州政府，祝贺所有即将欢庆农历新年的霹雳州人民新年快乐，并表示新年时大家都期待舞龙、舞狮、鱼生、年糕以及各类华人传统食物；大臣夫人也笑说，未婚的年轻人可以收到红包，代表鸿运当头。

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两人随后各以中文及粤语说出“恭喜发财”、“万事如意”和“新年快乐”；杨祖强则祝州内人民猪年行好运，“猪”光宝气过肥年，梁卓经及夫人则齐齐祝福大家新年快乐。

杨祖强（左）喂大臣吃年柑，大臣也递上年饼回敬。这都是没有彩排下，两人自然展现出来的真性情。（图：星洲日报）

梁卓经：“剧情”多为“即兴创作”

梁卓经今日受星洲日报询问时说，他们没有真正的“剧本”，许多“剧情”都是“即兴创作”，包括大臣和杨祖强互喂新年食品，都是他们在现场展现出来的真性情。

他笑言，他们5人尚算是不错的天生演员，在没有彩排下，在一个多小时内就完成拍摄。

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大臣伉俪当天学华粤祝福语

他说，大臣及大臣夫人的华语和粤语祝福语，以及新年歌的歌词都是当天才学习，两人都努力在短时间内把中文字词学起来，而唱新年歌时是清唱，没有音乐伴奏。

他表示，在他印象中，从南利时代开始似乎都没有霹雳州务大臣录制视频向人民拜年，因此他和服务队想着配合新政府执政，今年就来些特别的，也给大家不一样的感觉。

他笑说，大臣很亲民，因此他们决定邀请大臣一同录制视频，向华人社会拜年，而大臣也从善如流一口答应，在百忙中抽空配合拍摄，另外也邀请掌管非伊斯兰事务委员会的行政议员杨祖强一同拍摄；影片还有一些后期制作，迟些将会更新。