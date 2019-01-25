蒙女家属起诉马政府案．父亲：在2006年10月到马．“女儿曾说去见拉萨” 蒙古女郎阿旦都雅的父亲沙里布指出，女儿曾在2006年10月到大马会见一位名为“拉萨”（Razak）的男子。

沙里布（左）在代表律师阿希阿里的陪同下抵达法庭。（图：星洲日报）

（沙亚南25日讯）蒙古女郎阿旦都雅的父亲沙里布指出，女儿曾在2006年10月到大马会见一位名为“拉萨”（Razak）的男子。

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他说，他是在2006年10月准备来大马前，无意中在女儿的手提袋发现一张包括女儿在内的照片。

“女儿称照片中的人是她要来马见的对象，名字是‘拉萨’。我不知道是那个拉萨，阿都拉萨巴京达或纳吉拉萨。”

阿旦都雅家属起诉大马

政府等4造索偿1亿令吉一案今日续审，沙里布在供证时说，由于女儿来大马的次数频繁，因此要求女儿启程前先与他会面。

称求助为儿安排医药治疗

“见面时，阿旦都雅曾离开去洗手间，这时她的电话响起，而她的手提袋就在我面前。我翻了翻手提袋里的东西，发现了一张照片，便问她照片中的人是否是她要去大马见的人。”

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他接着问女儿照片中的人是谁，阿旦都雅只告诉对方名字是拉萨，因此他不知道女儿所指的是哪个“拉萨”。

“当我追问谁是拉萨时，阿旦都雅告诉我，她要向这个男人寻求援助，以便为她的儿子安排医药治疗。”

他表示，当时他不知道拉萨是否在照片中，并补充，他只看过照片，不知道照片中的人物是谁。

他指出，阿旦都雅曾告诉他，她于2005或2006年之间来马，但他不记得确切时间，也没问女儿来马的原因，直到他知道女儿于2006年8月再次来马。

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指与大人物男子交往

“她在2006年10月期间来见我，我问她为何会经常去马来西亚？是不是有对象在马来西亚？她回答是，并说正与一名叫拉萨的大人物男子交往。”

他表示，后来发现女儿持有由拉萨购买的机票，日期是2005年3月4日，以及一张在Habib珠宝店购买价值1万1300令吉首饰的单据，买家是阿都拉萨巴京达。

此外，他也寻获一封志期2005年3月25日的信函，内容有关阿都拉萨巴京达支付女儿1万8000美元，有关款项的收据是女儿签署。

他说，本身是在女儿来马前才知道她与阿都拉萨的情侣关系，也在前一天知道她与两名同伴一起去大马。

赴案发现场寻遗物不果

沙里布指出，他在案发后来马时，试图在案发现场找回女儿的遗物，包括手提袋。

他表示，当时是与蒙古驻马荣誉代办拿督赛阿都拉曼、女儿的堂妹布玛、好友乌琳都雅及数名僧侣一同前往案发现场，按照蒙古的传统进行诵经及超渡，过程长达40分钟。

他说，由于找不到阿旦都雅的手提袋，因此仪式后，他们在现场逗留一小时，希望能找到女儿的遗物，但无法寻获任何物品。

“这是因为我曾听赛阿都拉曼或颜副警监说过，警方将女儿的遗物丢在案发现场，所以我们才会在现场寻找女儿的遗物。”

他说，回到警局后，副警监向他展示数个首饰，但他无法辨认是否属于女儿，不过，由于首饰独特，乌琳都雅及布玛马上就认出是阿旦都雅的首饰。