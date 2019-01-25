星洲雪隆广告部颁销售奖·26人膺“百万雄将” 星洲日报雪隆广告部于昨晚颁发“百万雄将”销售奖予2018年达到百万业绩的广告专员。

排名第一至第十五的百万雄将和高层合影。郭富广（前排左起）、黎金凤、曾晓萍、邱天雄、黄康元、许春、杨奕顺及罗翠薇。后排左起为杨明樽、邓碧君、陈安琪、吴彦平、林丽芹、陈素慎、黄润平、王签富、陈俐蔚、区宝君、戴宝和、李丽仙、甘惠妏和侯丽春。（图：星洲日报）

（吉隆坡25日讯）星洲日报雪隆广告部于昨晚颁发“百万雄将”销售奖予2018年达到百万业绩的广告专员。

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在星洲领导层的领导之下，共有26位同事达到百万业绩，印证了星洲日报是众多商家信赖的中文报之一，确是可喜可贺。

黄润平陈素慎冠亚军

今年度的百万雄将之首是黄润平，亚军是陈素慎，而季军则是由王签富夺得。

百万雄将排名依序如下：黄润平、陈素慎、王签富、陈俐蔚、吴彦平、陈安琪、林丽芹、甘惠妏、侯丽春、邓碧君、杨明樽、王隆明、区宝君、戴宝和、李丽仙、姚德维、林倚如、李瑞珍、韩国定、辜雅健、梁景兰、陈长中、杨瑷真、温淑桦、马美英、李开清。

这项颁奖礼是配合广告部2019年迎春年宴而举办，出席者除了广告部的领导层以外，星洲媒体集团执行董事/集团首席执行员黄康元，星洲媒体执行董事兼星洲日报首席执行员许春及星洲日报高层和各部门总经理都受邀出席晚宴。

广告部感谢商家报效礼物作为幸运抽奖奖品，令晚宴生色不少。

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