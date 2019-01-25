医总：误导民众．SKM证书非中医师认证 马来西亚中医师暨针灸联合总会（医总）总会长黄保国针对市面上有人错误诠释马来西人力资源部发出的技职教育证书（SKM）为“中医师”学历证书深表震惊，并担心这会误导民众，甚至严重破坏中医界声誉。

（吉隆坡25日讯）马来西亚中医师暨针灸联合总会（医总）总会长黄保国针对市面上有人错误诠释马来西人力资源部发出的技职教育证书（SKM）为“中医师”学历证书深表震惊，并担心这会误导民众，甚至严重破坏中医界声誉。

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他发表文告说，技职教育证书并非中医学历文凭，因此不能作为“中医师”资格认证，根据卫生部规定，中医师往后必须持有受政府承认的大学中医学士学位才能注册。

支持中医技职教育发展

文告指出，大马医总也全力支持中医技职教育的发展，尤其是中医推拿师有很大的市场需求，同时也可维护中医推拿手法技术的传承，因此鼓励和推广中医推拿技职教育，包括开办中医推拿课程及协助学员考取大马技职教育证书。

文告说，目前政府技职教育证书也可作为进入大学修读中医系的入学门槛，并可继续攻读考取中医学位。

“中医推拿师与中医师虽属中医药范畴，但两者是不同专业，中医推拿着重中医推拿和手法技术，而中医师则以内科诊断和针灸为主。”

文告指出，推拿技职教育证书有存在必要，相信一旦“2016年传统辅助医药法令”

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全面执行后，将有法律厘清两者区别，并希望中医药界必须团结一致，共同努力推动中医药发展，杜绝害群之马，让中医药在我国继续发扬光大。