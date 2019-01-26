俊源雨林公园盗木风波·森林局报警揪造谣者 （山打根25日讯）森林局针对近日社交媒体流传俊源新村的热带雨林公园发生盗木的短片，向警方及大马通讯及多媒体委员会报案，揪出造谣者。

森林局首席护林员马索再尼（中）表示，森林局愿意聆听及接纳民众的意见，但绝不认同捏造谣言的行为。

（山打根25日讯）森林局针对近日社交媒体流传俊源新村的热带雨林公园发生盗木的短片，向警方及大马通讯及多媒体委员会报案，揪出造谣者。

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森林局首席护林员拿督马索再尼说：“热带雨林公园没有盗木，我们有员工在公园里值班，为何造谣者不向员工求证？”

他认为，拍摄者没有向森林局求证，便在网上发出盗木言论，是极不负责任的行为，严重诋毁新政府及沙巴森林局的名誉。

“森林局愿意聆听及接纳民众的宝贵意见，但绝不认同及接受捏造谣言的行为。”

存有政治议程？

马索再尼今早11时30分在森林局召开媒体发布会时，如是表示。

受询此次盗木事件是否存有政治目的时，他表示不清楚，自己也不是政治人物，这个问题只能交由人民判断。

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为暴风毁林

马索再尼披露，俊源新村热带雨林公园于去年8月经过一场暴风雨肆虐后，导致约20英亩范围的树木被狂风刮倒，也造成该公园的步行道及木桥破损及断裂。

“我获悉有关事件后，已指示将热带雨林公园关闭3天进行清理工作。”

马索再尼表示，修复该公园受损的区域的费用估计需要10万令吉，预计至少需要2个月进行修复工作。

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短片疯传引热议

早前社交媒体疯传一则短片，一名华裔男子用手机摄录公园的情况，并指该处发生盗木案，不少树木遭非法砍伐，引起热议。

州卫生及人民和谐部长兼山打根区国会议员拿督黄天发的特别事务官刘振鸿及州青年及体育部长拿督潘明丰也先后向森林局求证，并向民众解释来龙去脉。