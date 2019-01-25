疫情蔓延15人死·狂犬病列砂二级灾害 砂拉越灾难管理委员会主席拿督阿玛道格拉斯今日宣布，将狂犬病为砂拉越二级灾害。

（古晋25日讯）砂拉越灾难管理委员会主席拿督阿玛道格拉斯今日宣布，将狂犬病为砂拉越二级灾害。

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他今日发表文告说，州政府是基于砂拉越已有16人感染狂犬病，其中15人已死亡，1人处于危急，以及除了林梦省是狂犬病白区以外，狂犬病疫情已蔓延至全砂其他省份而作出这项决定。

也是砂副首长兼农业现代化、土著地及区域发展部长道格拉斯说，二级灾害是指发生在同一州属一个地区以上的灾害管理及处置，并需要联邦政府的协调和资源调动。

勿让狗只在外流荡

他说，他本身负责调动砂拉越灾难管理的机制，以确保所有行动在有序、高效和协调下进行。

当灾难管理全面由砂拉越全面接管，砂拉越警察总监及砂拉越消防局长将成为灾难行动总指挥和副总指挥。

由于砂拉越狂犬病疫情管理一再产生各种问题，因此，砂拉越安全理事会已下达指示，以更有效及全面的根除狂犬病。

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当局也提醒民众勿让狗只在外流荡，且在未获兽医服务局的书面许可下，不允许将狗只从狂犬病疫区带出去。

违例者一旦罪成，将在1999年兽医公共卫生法令第37（2）条文及（3）条文下，面对5000令吉罚款或监禁不超过3个月，或两者兼施。