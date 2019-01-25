澳籍潜水教练遭砍伤·医院急需O+型血救人 ）昨天在担布罗厘遭人砍伤的澳洲籍潜水教练，目前在伊丽沙白女皇医院接受治疗，但是，医院血库面对洫液短缺，希望公众前往捐血。

（亚庇25日讯）昨天在担布罗厘遭人砍伤的澳洲籍潜水教练，目前在伊丽沙白女皇医院接受治疗，但是，医院血库面对洫液短缺，希望公众前往捐血。

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伤者丹尼尔博荷斯（46岁）的一名朋友麦克何泽在脸书贴文，指丹尼尔需要O+型血液，呼吁朋友前往捐血；除此之外，医院血库也缺乏各类型血液，希望民众能够响应前往捐血。

丹尼尔博荷斯昨天下午，在距离亚庇市约30公里的担布罗里甘榜基威遭人以巴冷刀攻击。

斗亚兰警区主任朱巴哈林依斯迈说，村民于下午2时50分发现伤者躺在血泊中。

“初步调查显示，伤者及嫌犯发生争执，由伤者的伤口看来，凶手应是使用巴冷刀之类的利器，我们至今没有找到目击证人。”

朱巴哈林说，伤者被砍伤后，逃到40不才不支倒下。

“由地上的血迹，我们相信伤者被砍伤之后，试图逃走至40公尺外，我们也在案发现场找到相信是伤者的帽子和衣服。”

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丹尼尔与妻子居住在附近，他先被送往斗亚兰医院，然后再送往伊丽沙白女皇医院。

他说，警方将以刑事法典324条文（以危险武器致伤人）角度调查此案。

昨天晚上，社交网络流传伤者躺在血泊中的图片，一些人怀疑嫌犯是外来移民及受到毒品影响。