星洲“华服新LOOK”·穿传统服装赢大奖 （亚庇25日讯）只要穿上中华传统服装或中华民族风格服装拍照，就可以参加由沙巴星洲日报举办的“爱华文”系列之“华服新LOOK”活动，并有机会赢取丰富的现金奖！

身穿旗袍的女性，显得大方得体（照片由吴明霞女士提供）。

（亚庇25日讯）只要穿上中华传统服装或中华民族风格服装拍照，就可以参加由沙巴星洲日报举办的“爱华文”系列之“华服新LOOK”活动，并有机会赢取丰富的现金奖！

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这项活动由路阳区州议员社区中心及青运山打根支会参与联办。配合活动，沙巴星洲日报特别邀请吴明霞向读者分享身穿传统服装拍摄的照片。

吴明霞是特许会计师，也是沙巴崇正中学董事，拥有幸福的小家庭。照片中的她身穿旗袍，展现成功女性的自信和美丽。

她对“华服新LOOK”的活动用意表示认同，并认为中华传统服装最能展示中华文化的精髓，并鼓励时代女性多穿传统服装。

照片上传脸书或IG

有兴趣参加“华服新LOOK”的读者可以于2月14日（农历正月初十）之前，身穿中华传统服装（不管是复古汉服、旗袍、男女唐装或中式“潮服”皆可），拍下照片，上传至本身的脸书（FB）或Instagram（IG），并写下创意留言。

参加者须将脸书或Instagram个人账号设定为“公开”，并在帖子上标志#华服新LOOK以及#sabahsinchew。最有创意及展现春节气氛的15名参加者的照片将于元宵节（2月19日）刊登在《星洲日报》，以便和广大的读者分享。

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当中，首三名最“亮眼”的参与者将依序获得现金奖300令吉、200令吉和100令吉；12名优胜奖得主各可赢得50令吉现金奖。