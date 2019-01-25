星洲IG邀你玩游戏·标记5人赢红包 沙巴星洲日报邀您参加有奖游戏！

在IG上搜索“sinchewsabah”，加入追踪行列，就可参加本报有奖游戏。

沙巴星洲日报邀您参加有奖游戏！

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张碧玉表示，沙巴星洲IG将在这期间随时上载相关帖子，有兴趣者须赶紧行动，并且必须把本身的IG账号设定为“公开”。沙巴星洲日报将不定期从完成任务者中抽取幸运儿，并送出68令吉的现金红包！

星洲日报沙巴区经理张碧玉表示，配合沙巴日报举办的“华服新LOOK”活动，沙巴星洲IG的追踪者可于即日起2月14日（正月初十）期间，留意在沙巴星洲IG上载的“华服新LOOK”相关帖子（标记#华服新LOOK以及#sabahsinchew）。

“参与者只需在该帖子的留言里标记（@）至少5个人，并确保这当中也有至少5人加入沙巴星洲IG追踪者的行列，完成任务者将有机会赢取红包。”

张碧玉表示，沙巴星洲IG将在这期间随时上载相关帖子，有兴趣者须赶紧行动。沙巴星洲日报将不定期从完成任务者当中，抽取幸运儿，并送出68令吉的现金红包！

她促请尚未追踪沙巴星洲IG的读者赶紧行动，以参与有奖游戏。有意者只需在IG上搜索“sinchewsabah”，就可加入追踪行列。