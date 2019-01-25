干净．舒爽．优美．兰道阿邦公厕东盟最佳 获奖无数的兰道阿邦公厕再次为国争光，以干净、舒爽及优美的如厕环境，夺得东盟最佳公厕之一的殊荣。

干净舒适、环境优美的兰道阿邦公厕被选为东盟最佳公厕之一，为国争光。（图：星洲日报）

（龙运25日讯）获奖无数的兰道阿邦公厕再次为国争光，以干净、舒爽及优美的如厕环境，夺得东盟最佳公厕之一的殊荣。

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坐落在登州海龟保育及宣传中心隔邻的兰道阿邦公厕是由龙运市议会管辖，卫生水平得到最高5星的评分，这间公厕曾获得2015年一个马来西亚最干净公厕铜奖、2016年登州地方政府最清洁公厕冠军、2016年全国地方政府最清洁公厕银奖及2017登州地方政府最清洁公厕冠军。

兰道阿邦这次参加2019年东盟旅游论坛主办的比赛，打败全国各地的其他15间公厕，成功进入最后5强。

大马5公厕进5强

我国其他进入5强的公厕，分别是吉隆坡国际机场、怡保富山茶楼、马六甲华人清真寺及砂拉越独立商场。

最终兰道阿邦凭着通风、光线明亮、没有异味、干净、舒爽及优美的环境，在2019至2021年度东盟标准公厕组别，被评选为其中一座最佳公厕。

这间公厕除了男女厕所外，还设有残疾人士专用厕所，男女厕所又分成如厕区及淋浴区，如厕收费30仙，淋浴则收费1令吉。

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公厕不但舒适、干净，更贴心为民众提供齐全的设备，基本的包括洗手液、厕纸及烘干机，另外还有置放软垫方便家长为小孩换尿布，厕所外还有手机充电站，让民众逗留片刻休息时为手机充电。

每天打扫厕所3次

负责管理兰道阿邦公厕的法丽达受询时表示，他们所打理的公厕获选为东盟最佳公厕之一，真的感到很意外又惊喜。

她说，她和丈夫再努丁在6年前被龙运市议会雇用负责打理公厕，他们就把公厕当作自己的家一样，用心照顾公厕环境的清洁，让公众享有居家如厕的舒适感。

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她说，她每天打扫厕所3次，保持厕所的干净整洁，而丈夫则负责打理厕所外的花草，定时施肥浇水，确保花草长得茂盛点缀地方，让人看了感觉舒服雅致。

此外，她说，她也在厕所外种植班兰叶，然后摘下来置放在厕所内，让厕所充满淡淡清香的班兰叶，比起一般的清香剂，闻了更舒服。

她说，公厕这次获得这项殊荣，让她和丈夫得到更大的鼓励，势必更努力管理公厕，保持公厕的卫生环境。

兰道阿邦公厕通风好、采光佳，干净舒适又没有异味，让民众享有居家如厕的舒适感。（图：星洲日报）

公厕内的换尿布台备有软垫，方便家长为孩子换尿布。（图：星洲日报）