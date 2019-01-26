政府无法阻动物秀·刘静芝吁业者以员工安全优先 （亚庇25日讯）副首长兼州旅游、文化及环境部长拿督刘静芝提醒私营动物园业者在进行动物表演时，必须以员工的安全考量优先，以免发生意外事故。

沙巴一家鳄鱼园要员工冒险与鳄鱼表演娱众，引起非政府组织非议。（档案图）

（亚庇25日讯）副首长兼州旅游、文化及环境部长拿督刘静芝提醒私营动物园业者在进行动物表演时，必须以员工的安全考量优先，以免发生意外事故。

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刘静芝表示，她明白到非政府组织对动物表演的忧虑，但政府不能阻止私人业者为顾客提供涉及动物的表演节目。

她指出，至于政府管辖范围内的机构，如洛交宜野生动物园则不会要工作人员、动物或公众进行危险的演出。

她今日出席州旅游、文化及环境部与媒体新春午宴后，受访时这么表示。

事缘非政府组织人猿之友大马分会日前非议沙巴一家鳄鱼园，要员工冒险与鳄鱼表演娱众及员工残暴对待鳄鱼，该组织更发现曾有员工在表演时被鳄鱼致伤。

针对上述情况，刘静芝吁请有提供鳄鱼或蛇等危险野生动物节目的私营动物园，必须让员工接受专业培训，以免发生意外。