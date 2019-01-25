【读者回响】纪忠孝 ‧ 最是动人心弦处 以此文向你们致敬，有你们真好，大家交换写作的心得与生活点滴的感受。一路相伴到老，心灵的力量与光芒，相互照亮我们前方爬格子的漫漫长路。我们都给了彼此满满的爱，因此倘若今生突然有谁先离开了，那也不会留下太多遗憾吧！

想跟爱薇、谢思恩、阿简、谢敏洁、挽歌、蔡羽、刘秀梅、曾毓林、颜书韵等，诸多人物见个面。我想你们必定都具有一颗超柔软的心，才能次次地打动着读者们的心，而拥有你们的文章算是一种奢侈。

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有情的终究是人，我想你们一定是时时刻刻脑子里都飘浮闪现着文字，欲将之写下，而这种写作的悸动，下笔的文思澎湃起伏，像上了烟瘾一样不可自拔。若24小时之内完全没写上一小段文字什么的，那肯定会觉得浑身不自在，似乎生活少了一种舒发与平衡之感受。任何地点，无论是在等红灯转绿；在车上等孩子放学；工作午休时间；特别是临睡前因文思泉涌舍不得入眠而汲汲追求刻录文字的欣喜。有时，清晨醒来尚未刷牙洗脸之际，就像个疯子般缩在床角捕捉掠过心池的一串文字。甚至连最心爱的韩剧都可以放下不看，确实是着迷似地在书写，并且非常陶醉在这一份用钱买不到的体验当中，或者应该说是忘我的和独享的，不知今夕是何年的快乐时光。

独处不等于无聊，孤单或孤僻，心理学家们曾指出，孤独是人类存有的其中一个重要元素。嘉布莉．丽文也曾说“孤独远胜过和无法分享自己感受和兴趣的人在一起”。想创造美好的作品，孤独必然不可或缺。自古以来，文人隽永的作品，很多时候都是在颠沛流离又遗世孤绝之环境下成就的。我大胆地假设你们也喜爱独处创作时的沉静芬芳吧！因为独处的快乐，经常散发着既孤单又灿烂的迷人氛围。

想像我们大家和编辑们在下回花踪一齐相约见个面那是挺好的主意。其画面大概也可以如老朋友一样，会心的一笑已代替了千言万语，因为大家都是性情中人，同好暖心握手，感性群聊，甚至在对着都是身为作者的人物面前掉泪亦不觉得丢人。

一路典藏阅读的乐趣，这些多年来在报上邂逅的作者们，希望像舍利子似的，我想领略你们灵魂的一小片。以后见字如见人，在欣赏对方文采之际，嘴角会自然而然地泛起一抹善意的微笑，仿佛是在赞：“嗨！好文啊！”那意味着隔空打招呼兼为彼此支持与加油呢！

以此文向你们致敬，有你们真好，大家交换写作的心得与生活点滴的感受。一路相伴到老，心灵的力量与光芒，相互照亮我们前方爬格子的漫漫长路。我们都给了彼此满满的爱，因此倘若今生突然有谁先离开了，那也不会留下太多遗憾吧！

你们美丽的文字，每天深刻地触动与抚慰着众生，此乃平凡生活中最是动人心弦处。