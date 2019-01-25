周志诚 ‧ 预先讨论的年夜饭 后来我才明白，这些要是出现在年夜饭桌上，别说大年初一，阿嬷的脸色会让我们的除夕过得极其狼狈。

自两三年前阿嬷大病痊愈后，家中的炉灶换婶婶续起炊烟，阿嬷的苦恼交棒，从前婶婶母亲在厨房里的洗洗切切的场景依旧，唯独少了老佛爷使唤的身影。

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几年下来，逢年夜饭来临之际，妇女团便会开始商讨合宜的菜色。毕竟缺乏大桌团饭的经验，能出现几道口碑不俗的佳肴已是谢天谢地，很难再有如大酒楼宣传单上那般极其浮夸，又硬生生套入喜庆字眼凑过年热的华丽菜色。但凡天上飞的水里游的地上走的，无论生物存在与否皆能入口，毕竟是佳节，能吃就是福气的一种。

母亲婶婶为了年夜饭伤透脑筋，像是年终报告赶不出货来。看她们如此费神，我便开起金口准备提呈大众化且不失健康的菜单，第一项：苦瓜闷鸡。母亲的脸顿时拉得比苦瓜还绿，边吆喝我过年不能吃苦，否则会苦一年！我满腹冤屈道出第二道：药材鸡汤。母亲听了只差没拿起人参往我这里砸来，说：大过年的，不能吃药！

后来我才明白，这些要是出现在年夜饭桌上，别说大年初一，阿嬷的脸色会让我们的除夕过得极其狼狈。