登记局流动小组偏乡服务·18年4万6918村民受惠 （亚庇25日讯）沙巴国民登记局自2000年推出流动登记小组以来，迄今已在州内，尤其是内陆偏远地区处理了4万6918人的迟报生、报生证及大马卡等申请服务。

沙巴国民登记局总监依斯迈阿末展示非公民（左）及公民之间的报生证，强调非公民获得报生证并不意味著他们可自动成为公民。

（亚庇25日讯）沙巴国民登记局自2000年推出流动登记小组以来，迄今已在州内，尤其是内陆偏远地区处理了4万6918人的迟报生、报生证及大马卡等申请服务。

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澄清没发外劳身份证

沙巴国民登记局总监拿督依斯迈阿末今日强调，当局不会因外界的质疑和闲言闲语而停止这项服务，否则会对有需要的民众不公。

依斯迈指出，外界有人诬蔑登记局，指他们为外籍者办理大马卡，然而这并非事实，该局不曾为外籍者办理身份证或大马卡，该小组所接受和办理的都是内陆国民的申请。

他说，若登记局停止提供流动登记小组服务，只会造成内陆和偏远地区的国民因无法到各县国民登记局办事处办理报生或相关手续，丧失国民所应享有的权益。

“请不要再误导和挑动人民的情绪，我们绝不可能这样做（为外籍者办大马卡），我们只是为国民办理迟报生和登记手续，他们都是沙巴人。”

依斯迈今日在沙巴国民登记局办公室召开的新闻发布会上，被受询有关外界对沙巴国民登记局的批评时，向记者这么表示。

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停办对穷人不公平

依斯迈指出，内陆偏远地区的原住民及土著因受到多种因素的影响，无法在限定的时间内，即孩子出生后的42天内为他们报生。

他披露，这些因素包括贫穷且无法负担到国民登记局县办公室的交通费用、教育水平不高，不知道报生的重要性、基本设施匮乏及无合法办理婚姻注册等社会因素。

“例如从巴佳隆岸（Pegalungan）到纳巴湾的办事处，当地村民须耗费700令吉租船，这还未加上到纳巴湾后的交通费，穷人如何负担得起？”

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“有些村民则是不清楚报生证和大马卡的重要性，以致迟迟未办理；有的则因所在地点过于偏远，无法到镇内办理手续。”

盼地方领袖整理名单

依斯迈也希望各地的地方领袖能协助沙巴国民登记局，向该局提供各自所在地区需要流动登记服务的民众人数，让该局能尽快安排相关服务。

他说，登记局在安排流动登记小组出发前，会先与与各县的县官联系，透过他们向各个乡村的村长了解情况及代该局发放和收回家庭普查表格。”

“有需要流动服务的民众就会填写表格，再由各县县官递交回给我们，我们进一步审核，鉴定符合资格的民众后，才会前往该村庄。”

他说，登记局的流动登记小组每月会定期前往各个村庄为民众办理相关手续，每次逗留约2天，就算只有1人有需要，他们也会前往该处提供服务。

勿带非公民孩童登记

依斯迈也不否认有民众在该局进行流动登记活动时，试图混水摸鱼，趁机携带非公民的孩童进行登记。

“每次流动登记时都会有一至两宗，都是公民携带非公民的孩童前来登记，有些是他们在无合法婚姻注册的情况下诞生的孩子，有些是‘帮’别人的孩子登记。”

他强调，负责处理的官员已训练有素，很容易就能分辨出到底他们意欲登记的孩童是否是公民，一旦发现是非公民，他们会交予移民局处理。

依据灾民提供资料确认

5火灾补发157证件

沙巴国民登记局今日澄清，该局在最近发生的5场火灾中发放予村民的157份大马卡及报生证，全部是为重要文件被烧毁的民众补发。

沙巴国民登记局总监拿督依斯迈阿末今日强调，外界指有非法移民趁该局为火灾灾民进行补发报生证及大马卡登记时，试图浑水摸鱼进行登记，以获得大马卡的指控，完全是子虚乌有的。

无出现浑水摸鱼现象

依斯迈指出，登记局为火灾灾民进行登记，只是为补发相关文件，不会接受新的申请，因此不存在有人，尤其是非公民趁机登记的情况发生。

“灾民会向我们提供资料，我们会与国民登记局数据库的资料比照，确定身份属实后，才会进行补发，不接受为新生儿童或成人的申请。”

依斯迈今日在沙巴国民登记局办公室召开的新闻发布会上，向记者这么表示。

在沙巴国民登记局所补发的157份证件中，当中包括兵南邦拿督彼得摩尊丁国中（29份）、甘榜里卡士（12份）、仙本那（17份）、必打丹甘榜巴西布迪额（46份）、吧巴甘榜素雅丹白（13份）及古达邦耳岛甘榜卡拉吉（40份）。

一些灾民自行办理

至于补发证件的数量与灾民人数相比相差甚远，依斯迈指一些灾民在火灾后已自行前往该局办事处处理，所以并非所有灾民都会等待该局的流动登记服务才申请补发。

他说，一般在国民登记局办事处办理替换破损的大马卡或报生证的民众，只需30分钟就能领取新的证件，至于火灾灾民补发的则在2周内获得新的证件。

此外，针对无国籍儿童的解决方案，依斯迈指当局会遵守州及联邦政府在此方面的指示，不过目前政府在此课题仍未有定案和解决方案。