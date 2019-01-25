提供483份全免文凭及学士课程·星洲教育基金颁2129万 2019年第16届星洲日报教育基金推展礼于昨日在星洲日报总社文化厅举办，本届总共获得34所大专院校参与，共提供483份全免文凭及学士课程，总值超过2129万令吉，比去年超出413万令吉，再次创新高。





张念群（前排中）为“第16届星洲日报教育基金推展礼”主持开幕后，与星洲日报教育基金及各大专院校代表合照。前排左一起为郭秋凤、李仕伟、钟志强、陈金泉、卜佛海、孔令龙及许春；右一起为莫顺宗、张秀丽、曾俊萍、王锦明、罗志昌、吴清良及邱天雄。中排左一起为黄志昌、王健伦、黄于谋、蔡善芬、帕特里克约瑟夫、陆晓碧、廖雍荐、罗恩爱德华兹、胡玉凤、黄志光、阿斯兰甘、甄宝珠、许虹绿、叶玲丽、邱国斌、周伟豪及陈筱菁。后排左一起为威那斯拉占、陈素嘉、李振光、沙鲁尼占、戴友强、丁泽荣、法鲁兹及刘建成。（图：星洲日报）

（八打灵再也25日讯）2019年第16届星洲日报教育基金推展礼于昨日在星洲日报总社文化厅举办，本届总共获得34所大专院校参与，共提供483份全免文凭及学士课程，总值超过2129万令吉，比去年超出413万令吉，再次创新高。

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本着“教育领航、成人成才”宗旨，星洲日报教育基金自2003年推展以来，至今已迈入第16年。本届星洲日报教育基金的申请将从本月31日开始启动。今年34所大专院校提供的483份文凭、学士或硕士课程名额，已包含理工、人文、科技、管理、工商、医护、产业经济等科系，供考获大马教育文凭、A水平、大马高级学校文凭、独中统考或同等考试优异成绩的清寒子弟申请。

陈金泉：实现深造梦平台

星洲日报总经理（企业公关及业务促进）陈金泉在推展礼上致词时指出，这16年来，星洲日报教育基金在各大专院校的互信互赖配合下，已成为马来西亚其中一个协助成绩优秀清寒子女实现大学深造梦想的重要平台。

他说，自创立以来，各参与大专院校为星洲日报教育基金所承诺过的全免课程总累积金额，已达到1亿7017万令吉。

感谢6大专16年不间断配合

他表示，特别是6所从星洲日报教育基金成立以来就参与的大专院校，包括亚洲工艺与创意大学、伯乐大学学院、汝来大学、双威大学、泰莱大学和UCSI大学，谢谢这些大学这16年来从无间断的配合，非常感恩。

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“总的来说，各位在座的34所大专院校高层代表，感谢你们的积极回馈，让家境贫困的孩子也有机会接受高等教育，并为国家栽培专业人才。”

他指出，自1957年独立以来，马来西亚的教育体系经历了巨大的变化和变革。

“随着国家各领域急速的发展下，大专院校的数量也激增，促使马来西亚成为东南亚地区的教育中心。

“马来西亚的高等教育也从只有少数上流阶层受惠的精英教育转变为普及教育，这是国家发展和社会进步的重要组成部份。”

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高教普及化提高百姓福祉

此外，陈金泉指出，高等教育也是一个致力于开拓个人潜力的领域，它在培育“身心灵德智体美”

均衡发展的马来西亚公民，扮演着重要的角色。

他说，整体而言，高等教育的普及化，可以提高百姓的福祉，进而达到家庭和谐、社会安宁和国家康乐的目标。

减轻清寒生升学财务负担

陈金泉指出，星洲日报在16年前成立星洲日报教育基金，联合各国内大专院校，相辅相成的发挥社会企业责任，共同为经济处于弱势的优秀清寒学生减轻升学的财务负担。

“大专院校通过星洲日报教育基金所提供的全免文凭、学士或硕士课程，就好像一只看不见的手，把无法升学的孩子从贫困的黑洞里扶了上来。”

他说，除了减轻家长的财务负担，也让孩子在无后顾之忧之下，放心的规划和实践自己对未来的计划。

他进一步指出，宏观来说，这有助于平衡社会发展以及提升国家整体的人力素质，并为马来西亚实现先进国目标作出贡献。

许春（左二）代表星洲日报教育基金赠送纪念花篮给张念群（左三）。左一为孔令龙；右一起为张秀丽、曾俊萍及陈金泉。（图：星洲日报）

张念群：提升高教品质

教部续与私专私企合作

教育部副部长张念群说，为了培养具备面向未来挑战能力的人才，教育部未来将持续与私立大学及私人企业展开紧密合作，以共同提升大马高等教育的品质。

她出席“第16届星洲日报教育基金推展礼”时，特别感谢参与本届星洲日报教育基金的34所私立大专院校，为我国学子提供超过2100万令吉的奖学金名额。

“星洲日报教育基金成立于2003年，我很荣幸能够见证他们迈入第16周年的特别场合。

“为了提升我国的教育品质，尤其是高等教育品质，教育部必须与私人界合作，不只是私立大学，也包括私人企业，例如星洲日报。”

可合作提供职场培训

她相信透过政府与私立学校和私人企业的合作，不止能为莘莘学子提供奖学金，还能为大专生提供更多职场培训，以确保我国教育系统所培养出来的人才具备面向未来挑战的能力。

“我们不希望我国教育体系培养出来的大专生，在毕业后要很尴尬地面对‘毕业等于失业’的窘境，以及被打上‘与市场脱节’的标签。”

她说，教育部为此也安排公立大学讲师到国内与国际企业展开6个月实习，以便在结束实习后能把业界的亲身经验带回学校，确保教学内容与时并进，并符合市场需求。

鼓励私专参与教部评鉴

张念群也鼓励国内私立大专院校，积极参与2019年的“大马高等教育机构级别评估制度”（SETARA）及大马私立学院素质评估系统（MyQUEST），以确保准备升学的学子拥有更好的选择参考。

她说，教育部在2017年推出这2项私立大专院校的“打星评鉴系统”，以针对各大专院校的师资、设备和课程等进行比较。

“这是我们能做到最低限度的品质监管。就目前来说，国际上已有许多排名，所以我们没有做任何排名，而是以打星的评鉴制度进行品质监管。

“另外，准备升学的中学离校生，尤其是17、18岁的学生，未必很了解怎么选择大专院校。因此我相信这样的机制，能帮助他们作出更明智的选择。”

张念群（左七）与众嘉宾在推展礼后共进午餐及交流。左一起为张秀丽、曾俊萍、王锦明、罗志昌、邱天雄及吴清良；右一起为李仕伟、钟志强、郭秋凤、陈金泉、卜佛海、孔令龙及许春。（图：星洲日报）

强制华中生报考华文建议需研究

她也说，教育部正在探讨于2021年强制规定所有私立大专院校参与这项每2年进行一次的评鉴。

针对国会副议长兼安顺国会议员倪可敏早前建议教育部强制国民型华文中学（华中）学生必须在政府考试中报考华文科，以确保华文师资不出现断层，张念群说：“这是需要研究的事，不能随便决定。”

她说，大马教育文凭考试（SPM）的必考科目共有马来文、英文、道德教育（非穆斯林）、历史、数学及科学共6科，而若要为华中学生增设多一个必考科目，则必须参考学生、家长及校方的意见。

“我们要研究，因为我觉得学校、家长和学生的意见也很重要。如果要为华中增设多一个必考科目，我们需要研究，不能随便决定。”

她笑说：“我可以预见一定会有人不喜欢。”

罗志昌：强制报考维护华文

董总中委罗志昌表示，本身认同倪可敏的这番建议，即强制华中生考华文。

他指出，马来西亚华人在这个特殊的处境里面，本来就需要去维护华文。

“要不是我们长期维护和捍卫，除了海峡三地之外，就没有很完整的华教系统，甚至是华人在这里呈现华人的文化。”

吴清良：上大专也应读华文

教总常务理事吴清良则表示，倪可敏对教育部提出的这项呼吁是非常好的。

他说，连友族学生也想学好中文，何况是华裔子弟。

他希望华人子弟除了在小学接受华文教育，到了中学也要能够连贯学习华文，甚至读到大专。

孔令龙：盼教育体系更多改变

星洲日报教育基金遴选委员会主席孔令龙希望新政府可以在教育体系上带来更多的改变。

他在2019年第16届星洲日报教育基金推展礼上致词时指出，经济发展离不开人才，人才的发展离不开教育。

星洲教育基金提供升学机会他说，通过星洲日报教育基金，提高了许多不幸孩子的升学机会。

“十年树木，百年树人，我们要培养这一票的人才。

“马来西亚于去年换了政府之后，我想我们充满期待，希望政府可以在教育体系上带来更多的改变。”

他提及，日前阅读世界经济论坛一篇报道指目前65%进入小学就读的学生，他们未来的工作还未出现。

他说，因此要给这些的孩子更多的教育，以便他们能够在未来的行业立足，因为涉及的就是人工智能、工业4.0的时代。

他表示，今年是他第8年参与星洲日报教育基金，也感谢各大院校的配合，希望有更多的孩子能够在这个基金下受惠，以建立一个更美好的马来西亚。

星洲教育基金官网升级

另外，值得一提的是，星洲日报教育基金的官方网站已经全面升级再进化，焕然一新的页面，其重点是改善用户的浏览体验，并协助用户更快地找到他们想要的内容。

重新设计的范畴包括彻底翻修的页面排版、结构和导航指引，让网站能够在所有的移动装置（如手机）和桌面型电脑上以最佳状态运行。

若想了解更多，可浏览星洲日报教育基金的官网http://www.sinchew.com.my/scedufund。

出席推展礼嘉宾有世华媒体集团独立非执行董事兼立肯学院创办人及董事经理拿督张启扬、星洲媒体集团执行董事兼星洲日报首席执行员许春、世华多媒体有限公司首席执行员邱天雄、星洲日报编务总监拿督卜佛海、教总常务理事吴清良、董总中委罗志昌、国民型华文中学校长理事会直辖区代表王锦明、星洲日报教育基金遴选委员会主席孔令龙及委员曾俊萍和张秀丽；世华多媒体有限公司总经理（市场行销）谢念芳、星洲日报副总经理（市场及业务开发）曾晓萍、星洲日报资讯科技副总经理兼世华多媒体有限公司首席数码员陆志顺、双威教育集团公共关系部总监郭秋凤、新山双威学院校长甄宝珠、UCSI大学基金会主任蔡善芬、U CSI学院学生报名中心经理王健伦、立肯教育集团副执行主席阿斯兰甘、国际医药学院市场营销主管黄于谋、世纪大学注册官黄志光、赛城医药科学大学学院行政主任沙鲁尼占、万达大学学院代表叶玲丽、拉曼大学副主席（学生发展与校友关系）钟志强、精英大学国际市场暨业务开发学生交流计划副总裁胡玉凤、泰莱大学集团市场营销副主席陈筱菁、泰莱大学行政、申请及推广部代表威那斯拉占、诺丁汉大学学术服务主任帕特里克约瑟夫、汝来大学代表丁泽荣、IACT学院学生入学与市场营销主任黄志昌、新纪元大学学院校长莫顺宗、创育国际学院首席执行员法鲁兹、拉曼大学学院校长李仕伟、大同韩新传播学院新闻传播学院首席执行员陈素嘉、吉隆坡建设大学首席运营官刘建成、伯乐大学学院入学与助学金部资深经理戴友强、多媒体大学工程学院院长李振光、亚太工艺与创意大学学院校长罗恩爱德华兹、达尔尚艺术学院商务沟通部主任邱国斌、吉隆坡卫理学院学术研究（大专）主任许虹绿、马来西亚艺术学院国际事务处主任廖雍荐、Brickfields亚洲学院营销经理周伟豪、泰莱霹雳Quest国际大学商业管理学院院长陆晓碧。