邵音音和梅艳芳交情深·“梅妈仍在很多事我不能讲” 邵音音在电影《朝花夕拾．芳华绝代》（《拾芳》）中演回“现实中的自己”，她说：“这次是很特别的感受，我没想到无端会有个角色，而且还是演回自己，真的感觉很不同。”《拾芳》是梅艳芳歌迷会“芳心荟”为纪念偶像离世15周年，而发起的一部电影，问邵音音与梅艳芳认识多久、最难忘的是什么？

电影《拾芳》为纪念梅艳芳与友人及歌迷之间的故事改编而成，将于2月28日在大马戏院上映，邵音音和梁柏豪希望大马观众会喜欢这部片，票房理想的话，他们将再来马向观众谢票，邵音音更自封在香港是“谢票皇后”呢！（图：星洲日报）

（吉隆坡25日讯）邵音音在电影《朝花夕拾．芳华绝代》（《拾芳》）中演回“现实中的自己”，她说：“这次是很特别的感受，我没想到无端会有个角色，而且还是演回自己，真的感觉很不同。”《拾芳》是梅艳芳歌迷会“芳心荟”为纪念偶像离世15周年，而发起的一部电影，问邵音音与梅艳芳认识多久、最难忘的是什么？她说：“从她出世我就认识了，跟她之间有很多难忘的事，但我不能讲。”

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邵音音与梅艳芳颇有交情，她指梅妈对梅爱芳及梅艳芳两姐妹管教严厉，“姐姐不敢反抗妈妈，但梅艳芳就比较敢违抗，只是梅妈现在还在，有很多东西我不能讲。”

《拾芳》由高志森和梁柏豪联合执导，将梅艳芳与歌迷之间相处的4段真人真事改编而成，主演的是胡杏儿、郭羡妮、林德信等人，并由江欣燕声演梅艳芳。奇就奇在，邵音音在戏中饰演的角色，竟是当年的自己，这段故事连她自己都忘了，而是歌迷向导演提及后找她演出，她才勾起这段回忆。

《拾芳》演回当年的自己

2003年香港爆发沙士（SARS）疫潮，梅艳芳当年曾成立基金会帮助受害的家庭及小孩，当时一名念中学的青年有意往音乐系深造，但沙士夺走了父亲的性命，让他顿失去依靠，他于是求助基金会，邵音音当时受梅艳芳委托当基金会申请者的面试人，这件事她原先已经忘记了，但因为拍《拾芳》剧组找回这名受益歌迷，他提起面试人是邵音音，邵音音才“意外”有份演出这部电影。她说：“那位青年现在已是国际知名古典吉他手，但他到现在还不敢踏进戏院看这部电影，因为他不想再勾起当年那段失去亲人痛苦的回忆。”这名青年角色由林德信饰演，虽然他本人不敢进戏院看戏，但就为电影改编及弹奏梅艳芳名曲《似是故人来》。

而有趣的是，邵音音当年在面试该名青年时，神情严肃，为此她在演出时也面无笑容，导演梁柏豪叫她脸上带点笑容不要那么凶，她跟导演说：“我当时面试他也是这个样子，因为他那时弹古典吉他给我听，我都不懂古典乐，为了扮懂所以一脸认真和严肃，这样观众会以为我不批他的申请，但最后我却批了给他，这是一个反差表现。”梁柏豪也觉得甚有理，并赞邵音音这段演出非常好。

赞胡杏儿演技

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邵音音赞赏戏中胡杏儿的表现，胡是演梅艳芳识于微时的好朋友，“胡杏儿把这个角色演得很好，情感丝丝入扣，我认识梅艳芳也知道她入行前后及跟朋友之间的事，胡杏儿真的表现非常好。”而找江欣燕声演梅艳芳，是因为这么多年来江欣燕扮演梅艳芳无数次，早已获得歌迷认可，两人是十多岁就认识的死党，江甚至知道梅艳芳在何种情况下会用什么语气说话，故这角色非她莫属。

梁柏豪与高志森早前凭本片获得《第14届中美电影节》的“年度最佳导演”奖，问邵音音可有意找梁柏豪为她拍传奇自传电影？邵音音闻言自嘲说：“我没有传奇，我什有什么传奇？我的粗口吓死人就有，哈哈！只要观众在银幕上看到我开心，那我就算尽了自己在社会上的责任了。”