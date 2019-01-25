代购出动“服务费”25令吉起跳·朴宝剑大马见面会202开票 朴宝剑2019年大马粉丝见面会票价出炉，与2016年的粉丝见面会相同场地，而且票价不变！未料，消息刚释出，立刻吸引许多代购在网络“招客”，代购费从25令吉至30令吉不等。

韩剧《男朋友》才刚播完，朴宝剑便马不停蹄举行亚洲巡回粉丝见面会。

（八打灵再也25日讯）朴宝剑2019年大马粉丝见面会票价出炉，与2016年的粉丝见面会相同场地，而且票价不变！未料，消息刚释出，立刻吸引许多代购在网络“招客”，代购费从25令吉至30令吉不等。

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韩剧《男朋友》昨晚大结局，宋慧乔与朴宝剑于剧中大玩姐弟恋，最终排除万难，上演大团圆结局，两人情深亲吻刺激收视由上集7.99%升至8.67%。虽然剧集已播毕，但朴宝剑很快就跟大马粉丝见面啦！

今早，大马主办单位乐福娱乐（亚洲）有限公司及承办单位AC Music Entertainment于脸书宣布，朴宝剑《Good Day:May your everyday be a good day》将于3月30日傍晚6时在KLCC PlenaryHall举行，票价分为690令吉、590令吉、490令吉以及390令吉，未包含4令吉手续费。除了与2016年的见面会在相同场地举办，见面会票价也并未朴宝剑人气高涨而坐地起价。除此，朴宝剑也与上次一样，在散场时将会近距离亲自和所有的粉丝一对一Hi-Touch道别。

提防受骗

未料，朴宝剑大马粉丝见面会消息刚释出，立刻吸引许多代购在网络“招客”，代购费从25令吉、30令吉不等。见面会门票将于2月2日早上11时于TicketCharge网站开卖，为避免欺诈受骗，欲购票的粉丝，请透过官方票务网站购票。