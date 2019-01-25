莎央妮：遏止消极文化．乱骂消拯员应受对付 霹雳州消拯局代局长莎央妮建议采取法律行动对付胡乱指责和讽刺消拯局的人士，以教训他们和遏止这种情况成为一项消极的文化。

（霹雳．怡保24日讯）霹雳州消拯局代局长莎央妮建议采取法律行动对付胡乱指责和讽刺消拯局的人士，以教训他们和遏止这种情况成为一项消极的文化。

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莎央妮今日主持霹雳消拯局2019年检阅仪式后，针对有网民在槟城休旅车坠海中讽刺消拯局的事表示，如果这情况不及早遏止，它将形成一种文化。

她说，消拯局之前要对这些网民采取法律行动时，这些网民即道歉，消拯局就原谅了他们，可是消拯局目前不应该再原谅他们，应该教训他们，不要让他们太过随便地指责而破坏消拯局的名誉。

她建议将这类事件交给房屋及地方政府部的法律顾问处理，以对这些不负责任人士采取法律行动。

胡乱指责打击消拯员士气

莎央妮表示，在槟城休旅车坠海事件中，一些网民讽刺消拯局人员，只懂得吃，是很令人感到伤心的事，消拯局在拯救行动中提供最好的服务，消拯员的任务与责任都是非常沉重和具挑战的。

她说，每宗灾难事件中，消拯员展开的拯救行动都有所不同，必须作出不同的评估来作出决定。

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“消拯员也有情绪，网民在不知情下继续讽刺和指责，将会打击他们的士气。消拯员一直在提供最佳的服务，他们并非机械人，也有本身的弱点，网民必须明白，不应过于快速地作出指责。”

户外活动应做好安全措施

莎央妮也针对最近社会兴起登山、远足、攀爬石山等户外活动的事，促请进行这类活动的人士做足安全措施，同时通知各有关当局如警方、护林员和消拯局等参加的人数、行程和为时多久等，以便一旦发生紧急事件，当局人员可以找到他们。

她表示，根据2017至2018年统计，消拯局接到这类灾难求助电话增加，消拯局必须动员更多人，甚至传召消拯高空单位而出动直升机救人。

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“有时消拯员要花费10小时或七八个小时才到达受困地点，即使出动直升机，现场并无降落地点。”