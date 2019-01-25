蔡秋怡·不幸中的大幸 “虽说我经常会遇到倒霉不幸的事情，但我倒是觉得遇到这么多不幸的事件里，我是最幸运的一个。”

“虽说我经常会遇到倒霉不幸的事情，但我倒是觉得遇到这么多不幸的事件里，我是最幸运的一个。”

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身边有一名好友，从小学认识至今，印象中他总是会遇到许多不同等级的“不幸”事件。比方说，老师请全班同学吃蛋糕，其他人的蛋糕都是好好的，就他一个人的蛋糕被压得面目全非，本来蛋糕上应该有的草莓也不知所踪，同学们都说他倒霉不幸运，但这名朋友耸耸肩说：“总好过到我的时候蛋糕发完了。”

大学毕业后曾与这名朋友在同一家公司上班，上班不及半年，在他的身上就发生了大大小小的事。从刚开始的病假到后来家人的去世，在短短数月里全数发生在他的身上，一波未平一波又起，让他必须不停地在吉隆坡及怡保两地来回奔波，旁人看了直呼心疼，怎么这些倒霉事一直发生在他身上？

但是，他像是对这些事免疫了，不但不怨天尤人，其他人在乱的时候他却是沉着性子去完成他该做的事。他工作的公司也因为他过于频密地请假，延迟了他的试用期，其他人都说他的运气太衰了，那边厢的事情刚处理完，现在又遇到这等事。

晚上与他聊天时才了解到了他的真正想法。他说，人生总会有许多不如意的事，总不能每件事都顺顺利利的，比起被解雇，延迟试用期已经是不幸中的大幸，他可以在未来几个月里再好好努力，一定会通过试用期，与其怨天尤人，倒不如珍惜现在，好好努力，未来一定会更好。

我们很多时候对于某些不幸事情无法看开，甚至有的时候思想会变得极端，何不就尝试放手，珍惜当下。虽说事情不会在一朝一夕中马上变好，但你的心境是由自己控制，能不能放手，就在一念之间。

与大家共勉之。