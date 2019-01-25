选情分析 写在金马仑国席补选投票日前 2019年第一场的补选，就是金马仑P078国席。在14天的竞选期，就如金马仑冷飕飕，似乎热不起来，但这一场补选有许多象征性意义。

2019年第一场的补选，就是金马仑P078国席。在14天的竞选期，就如金马仑冷飕飕，似乎热不起来，但这一场补选有许多象征性意义。

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金马仑补选是509后的第五场补选，其中3场是雪州州议席，另一场是公正党主席安华的波德申补选。

而金马仑国会议席其实在彭亨州，也就是国阵执政，不过中央政府却是希盟，所以这一场热不起来的补选，也被视为民众对希盟的支持度。

以下我们就谈谈，这一场补选的一些选情分析。不过在分析之前，先看看上一届大选的成绩。

第14届全国大选 P078金马仑成绩

国阵 10307

希盟 9710

伊斯兰党 3587

社会主义党 680

伊斯兰阵线 81

多数票 597

废票 790

投票率 78.49%

金马仑补选选民结构

巫裔 33.47%

华裔 29.67%

原住民 21.54%

印裔 14.72%

其他 0.58%

先说说，金马仑国席之下，其实有两个州选区，就是丹那拉打（Tanah Rata）和日莱区（Jelai），也就是彭亨大臣旺罗斯迪旺的选区。

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虽然新马来西亚的概念，我们想要不分种族，但要谈这场补选，种族因素还是无法摒弃。（当然以下所谓的族群，并不代表“全部”，但也能代表了一部分。）

先说华裔，509大选后，一些华裔开始思考希盟政府，也开始批评希盟政府的政策。当然华裔也不会投票给“巫统的代表”，所以有小部分酝酿不投票的情绪，加上不到10天后就是农历新年，因此游子们也不会特地提前回来。游子票一般也被认为是投给希盟比较多。此外，加上独立候选人“草帽哥”的出现，可能会拉低了希盟的得票率。

再说说巫裔或肯殖民，像之前就有报道，同一天同一时间在当地肯殖民区，国阵场的出席人数是1000人，希盟场的出席人数只有100人。而且纵观这竞选期，巫统（国阵）重点就在日莱区，也就是肯殖民与原住民居多的地方。

再来看看原住民，在竞选期的最后一天，首相兼希盟主席敦马哈迪“终于出现了”。虽然现场有不少原住民，但原住民的选民一共6800多人，来现场的人也不到1000。而且国阵就是打“原住民牌”，“西马第一位原住民国会议员”，可能是不错的吸引力。

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另外值得一提的是，就连财长林冠英本人也说，原住民都会支持政府。但这一次药支持国阵州政府还是希盟中央政府？其实一切就看他们的需求。而原住民最需要的就是土地，土地权限在于州政府，也就是国阵了。

此外，我一路上看到好几个原住民村，村外的大路的确看到希盟和国阵的旗，但很多原住民村的范围，都只是看到国阵旗帜而已。（当然还有更多原住民村是没看到的）

另外，首相的出现，就是在日莱这个地方，这内里的考量，很容易让人联想到为了肯殖民与原住民选票。

这次巫统（国阵）与伊斯兰党在此合作，如果从509大选来做简单的数学题，国阵这一次也多了3500多票的优势。

当然论现实的话，国阵也并非没有弱点，像这次虽然派出原住民候选人，但这里传统上是国大党选区，如果补选有这一位“亲巫统”的国阵直属候选人胜出，那么国大党未来就拿不回这个议席，因此有消息指一些党员酝酿投给另一派，只是这里到底有多少国大党党员，还是个未知数。

当然，敦马旋风的确是对国阵不利的，就像509大选也靠着敦马赢得许多巫裔选票。