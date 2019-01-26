因为知道终将失去，所以特别珍惜 ( 下） 世上并没有永恆，所有拥有过的人事物终将失去，所以有人特别珍惜。

但也有人竟不懂珍惜，老要等到失去以后才来追悔。



本期主题邀你回顾一下今年内你已经失去的人事物，或者是预料很快将和你缘灭的东西，并谈谈你的感悟。

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这内容不旨在悔恨，而在让作者或读者留意，自己平时是否忽略了自己身边的什麽人什麽事。

荣沁

《乡愁》

有时候，一瞬间的得意，总是走得特别快。 然后， 就是按耐不住的哀伤。

那天，我得到上司的认同，正沾沾自喜。 不久， 就收到妹子发来的短讯说年迈的外婆摔倒了，手掌还流了不少的血。我心里那份洋洋得意，乍现凋落，只剩惶恐。我赶紧致电母亲。听见母亲的声音，我心中无限酸楚，眼泪不由自主在眼眶打滚。为了不让旁人看见，我赶紧拭干泪水。

八年前，当我决定离开家乡， 希望可以成为自己，过自己想要的生活。当时，年轻的我，以为自己非常理解"舍得”这二字。要先舍才有得。 我放下外婆母亲的关怀和爱， 希望得到所谓的事业有成。

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若干年后，我才发现原来对外婆和母亲的爱，是那么的脆弱。她们渴望的关怀，我以金钱报答。一个不留神，我可能将会失去至一无所有。

盛筵必散,我也该决择，什么该舍，才能得到那无遗憾的时光。

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Kranick Wan

《原来你已经不在》

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（家父11月离世）

总是忘记了，你已经不在，需要适应。

很多生活上的细节都会让我想起你，每次进到超市，想起要买些什么东西给你，收到一令吉零钱时会先把它放在一旁，直到探望你的时候才把它放在你的钱包，方便买糕点吃。

知道会有这么一天，但还是会感到突然。虽然医生说接受治疗后你还能多活5年，但身体承受着病痛，让人不知所措，离开也是解脱，没有太多的遗憾。

如果有天母亲也病到不能自理，我希望可以辞掉目前时间那么长的工作，可以多点时间去陪伴。

父母有事还有儿女支撑，我本身未婚，自己也需要多照顾健康，多花心思规划自己的老年。

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Chew Ying Lim

《 家•乡下 》

打从懂事以来，我就知道所居住的木板屋终究会被拆，因为小乡村也一样免不了被发展的「巨轮」辗过，而在数年后，原地竖立的将会是一栋栋价值数十万或百万令吉的别墅，而这一刻就在2018年结束前到来了。

看着神手轻易地将木屋推倒，也意味着我的乡下童年时代结束了，虽然这情景已在脑海中上演了很久，但远不及亲眼所见时的震撼。

虽然在现实面前，不能做些什麽，但我可以默默的向居住多年的房子说声 “谢谢”。谢谢它，为我挡风遮雨了这麽多年; 谢谢它，让我的童年涂鸦留在它身上; 谢谢它，让我夜夜可在虫鸣鸟叫声中入眠; 谢谢它，让我留下曾经住过乡下的记忆。。。。。。

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Cheng Yee

《流逝中的阅读时光》

倒数之际，心中最感慨的，是流逝中的阅读时光。

自年初朋友圈里增了许多爱书之人后，潜移默化之中，决心要在这一年里重拾对阅读的兴趣与习惯，列为其中一项今年要用心实践的事。

最初的目标为50本，迄今却只读了寥寥十余本，与目标相去甚远。从十一月下旬，心里开始浮现一种莫名的心情，有感自己这一年终究没有好好阅读。

最后一个月才想紧紧抓住流逝中的阅读时光，就像手心里握着一把沙，却徒然地看着沙从指缝间熘走。于是我奋起直追，就算明知不可能把过去一年的阅读时光都追回来，还是希望在跨年前可以多读几本。

过程中我领悟如果为了达标而囫囵吞枣似地阅读，则毫无意义。欲速则不达，阅读的质远比量更重要。惟愿来年能收获更多质与量兼具的阅读时光。

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Jing Jie Chin

《等你一句‘我很好’》

“以后网上联系啊！千万别忘了我。”

这是我们毕业前给彼此最后的话语，不过现在，它似乎只是话语，而不是行动。我们的对话框，也就这样停留在8月份。这段因同桌而起的缘分，就因你未读和未回信息而不了了之。

我想再一次听到你给我起的昵称，那个美好时光和友谊的象征。那个昵称，也是我们之间的暗语。如今，每每被问到我有过什么别名时，我都摇着头说没有。它是你我之间的奇妙的联系，如果有了第三者的介入，我不知道它的意义会不会被扭曲，也不想知道。

大家都说失去了才会格外珍惜，但我对你，从来都没有冷落过。也许是你的大学生活太过忙碌，以至于忽略了我的存在。但朋友，回复我的信息好吗？这并不会占用你太多的时间。我只想知道你的近况，我只是在等你的一句“我很好”。

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纪润友

《夕阳无限好，只是近黄昏》

我的人生，本来就一无所有，是一个已经没有什么可以失去的人。

因生病瘫痪，躺在床上度过了溷沌的空窗期。

过去的一年，迷失了自己，焦虑、彷徨，没有梦想；丧失了斗志，颓废、封闭，不知道要如何定位，再度陷入了低潮。

直至加入了马来西亚家庭照顾者互援会，受到网友的鼓励，才开始找到方向。我，不再 迷惘。

虽然躯体仍然被局限在轮椅上，但通过网路，透过文字和外界接触，开拓新的人生。

每天给自己和其他人一些激励，传播正能量，学会感恩，简单乐活，为自己增值，感恩生命中的试炼与磨砺，并继续加油!

流失的岁月，一去不复返。余下有限的光阴，要活得更精彩。

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Renee Low

《终将消散的味道》

小朋友日前突然说出“我已经吃饱了”、“我还饿”这样的句子，让我惊叹。原来时间已经拉拔着孩子成长，也迅速攫取我们开始倒数的岁月，看不见的尽头或许转瞬即到，或许还得汲汲营营过上一段日子，但对于孩子的长大，我们彼此见证着了时光催人老的能力。

日前电视上播放一个母亲在女儿披上了白纱后，留下了眼泪。坐在沙发上的我，竟然跟着泪眼婆娑起来。我转头看见那个用电子笔欢乐唱歌的小朋友，这才惊觉女儿在两年前已经和我们一起踏上时间的跑步机，调着不同的时速在这个世界共同前进，而我苍老的速度远远超越她的长大。我已经知道，哪天她嫁人远去，再也不像现在这样，抓着笔突然扑向我，鑽在怀裡甜腻的喊着妈咪。想着想着，我忍不住抱紧她，深深地吸气，因为这个孩子的头髮有着我将会一辈子都梦牵魂萦的味道，这是那还没消散的奶香味。

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柯伶

《铃铛》

回想这一年在家非常害怕家翁静悄悄的，每次经过房间都要望一下看人还是安好吗？有呼吸吗？有踢被子吗？有安稳的躺在床上吗？有乱跑吗？

失智的家翁这一年试过独自上洗手间；清晨一人出门最后不知何故跌得头破血流躺在马路上；无数个晚上因为要起身失去平衡而跌下床。。。

从那以后我们就在家翁的衣服和拐杖别上铃铛，一有动静铃铛就会响。铃铛一响，大家就一窝蜂冲进房间搞得大家神经兮兮。问题来了，踢被翻身铃铛也响， 很多时候是虚惊一场。

虽然有压力但同时也表示老人家安好。希望老人家身体健康可以陪我们多几年。

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Gin Lim

《你们教会我的》

今年听你说膝盖时常犯疼，心里担心着的问题：“父母年迈体弱”，似乎越来越靠近了。一直以来你们很独立，懂得照顾自己，甚至也把我的孩子照顾得无微不至。我感到无比幸福和幸运。自从大姐离开我们后，我就把你们的生活起居给包下了。前提我必须送孩子给你们带，才能维持生活开销。 我就是希望可以一直带着你们看世界。不停的在学习沟通和相处。一起旅行是最能看清每个人的样子，每一次回来都有所感悟。最近一次是，其实你们连旅行也可以很独立。我之前一直把你们带在身边，生怕你们会走失、被拐、被骗，整个行程有时候多是我的责备声。。。现在我知道了，可以很放心地对待你们。

我喜欢现在的生活方式：每天看到你们；每一年一次的国外旅行；还有本地的小出走。也许人家会说你赚好多哦……我只想说，并没有，我只是舍得。我很珍惜他们，我只想一直赖在他们身边，在我还来得及的时候。

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Tee Soo Bit

《紧握妈妈的手》

趁着假期，把妈妈接来家里小住十天。

那十天觉得十分踏实。每天晨起必定到她房里看看，务必要听到她的打鼾声才放心。

自从父亲走后，她整个人失去了斗志，又加上患上糖尿病，她更加脆弱了。偶尔还会碎碎念，说希望父亲早一些来接她去会合，就不必给我们添麻烦。

劝她说照顾侍奉她是我们当子女应尽的本分，何况有她陪伴是我们的福气。这时她就会很高兴地说："是的，年轻时算过命，算命师说我老了会庇佑子孙的！"我也顺势跟她说："所以啊，您可要开开心心的过每一天啊！"

光阴荏苒，她越来越弱，常常一天里睡整十个小时，醒着时又不太爱动。她想走时，就紧握她的手，到我家附近的小公园散步。以往她会挣脱我的手，不让我牵，这次她反而紧紧的握着我的手，我知道她怕自己跌倒，她的视力下降得厉害。

深怕她会像父亲一样突然走了，心里常常莫名的焦虑，只望老天保佑她老人家身体健康。虽然知道那一天终究会来到，但，现在，此时此刻我只想紧紧的握着她的手！

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Anna Cpw

《活在当下 爱也是》

有个朋友大我一年，离世的时候才25岁。他的离开就像一个警钟，告诉我生命不是必然的。

后来爸爸离开了，体弱的妈妈也崩溃了。妈妈轻微中风，医生说妈妈脑里有黑影，以她的年纪和身体状况看来，不适合做手术。医生说，好好陪她吧！

下班赶回家，周末都陪妈妈，去哪里都带上她，去她想去的地方。只希望她多一些笑容，快快乐乐过余生。她苦了一辈子，是时候补偿她了。每次看到她的笑容，我就像中了彩票一样开心。

我爱握着妈妈的手，魔娑她几十年的的疤痕。我开始爱她爱在当下，每次出门以前一个亲亲，得空又一个亲亲、抱抱。深怕一个不留神，机会就没了。我开始学煮饭。妈妈喜欢吃香辣，可是碍于她癌症复原后，承受不了辣、也吃不了干、硬的食物。我学煮不辣的咖喱、自己煎沙爹鸡腿、让她试西洋蘑菰汤甚至甜而好味的素菜汤……等等。我甚至担心万一意外带走了我，妈妈怎么办？我把一切悄悄的安排好。

妈妈最后一次入院，过世，直到火化后，我才开始意识到生活变了。不再需要赶时间回家陪妈妈，周末突然多出很多时间，习惯煮两份……都需要慢慢调适过来。

与其不断对已离开的人说后悔，不如珍惜眼前人，多给予真正的陪伴。活在当下，爱也是。

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林勤根

《花蟹与虾》

那时，只有你知道我喜欢吃花蟹。早上，收到你的来电，告诉我你准备了糖醋花蟹，我左右为难，因学院有一场端午节表演，我得留下来排练。为了让我心安，你体谅地说没关系。

下午，家人来接我，只告诉我，你病了。我还叨念着怎么早上没说呢！回到家，有人在屋外搭棚子，我还满腹狐疑地，直到进了家门，迎接我的不是小学、中学放学和那时每逢周末回家，你那嘴角上扬的微笑脸庞。爸，第一次看到这样陌生的你躺在客厅...

幸运的是，妈妈八十高龄了，还能在我身边"照顾"我。每天的唠叨，是天性的母爱。她重听之下，我得反复跟她对话。那是对我耐性的最大磨练。我越是轻声细语，她越是一边嘎...嘎的看着我嘴唇，猜测我要说的话。

妈妈喜欢吃虾。一看到虾，我一定先剥虾壳，那是自然而然的动作。身边朋友们都以为虾是我的最爱。其实，他们不知道，看着心爱的人吃下我剥好壳的虾是多么美好的事。

有时出门公干或短期旅游，心都是系在家里。只希望在妈妈转身需要我的时候，我都在她身旁守候着，永远。