产业园内杀狗烹煮？视频流传 网民谴责 上述两个视频经其他网民转贴在脸书群组，引起了更多人的关注和谴责。

工人以锤子往狗儿头部猛敲了数下令它不再挣扎，而且地面溅出一滩血迹。

（彭亨·关丹25日讯）网民上载两段声称发生在马中关丹产业园内的视频，显示3名华裔员工合力吊起一只黑狗再以铁锤敲头打死、沸水去毛及剖腹清理内脏，貌似准备烹煮狗肉的行经，引起其他网民谴责。

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上述两段由网民John Gan上截在本身脸书的视频，标题为“马中关丹产业园中国员工在工厂内杀狗作为晚餐”。

其中长度别为3分钟49秒的视频，内容显示3名身穿工作服及黄色工业安全帽的男子在一个小棚下，正合力把一只黑狗吊起来，期间狗儿不断挣扎及悲鸣，虽然它一度被放下来安抚，却很快地再被吊起来。

另一名工人以锤子往狗儿头部猛敲了数下令它不再挣扎，而且地面溅出一摊血，过程中，也有马来员工在旁以不屑的表情及语气嘲笑他们是“坏人、吃狗”，却没有伸出援手。

镜头一转，则见工人正在以沸水烫狗，清理狗尸表皮上的毛发。而根据镜头后的背景旁述及语言推断，疑拍摄者是一名马来男子。无论如何，有关视频显示剪接过的迹象，并非完整片段。

另一段31秒长的视频，则显示工人已经剖开狗儿肚子，正在清理内脏。

上述两个视频经其他网民转贴在脸书群组，引起了更多人的关注和谴责。无论如何，记者尝试通过私讯联络John Gan，却未获得回复。

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沈春祥：厂方允展开调查

另外，公正党德伦敦区州议员沈春祥受询时表示，他已经针对上述员工虐杀狗儿的行经，联络有关工厂的负责人，对方表示工厂方面会关注，并根据视频展开调查，以确定真伪。

“这起事件引起关丹许多保护动物组织及爱狗人士的关注，我的电话从今天一早到现在都响个不停，都是在投诉上述虐杀狗儿事件，也要求我采取行动。无论如何，我已经向厂方反映了问题，就等待他们展开调查，以确定事件真伪及揪出涉及者。”

网民John Gan上截脸书的两段视频，标题为“马中关丹产业园中国员工在工厂内杀狗作为晚餐”。

联合钢铁：内部调查

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另一方面，联合钢铁（大马）集团公司晚间通过官方脸书，针对人员在公司范围内屠狗视频在网上流传一事表达遗憾及抱歉，并表示将展开内部调查。

文告披露，有关影片内容血腥、令人不安，不符合马来西亚的文化。

“针对我司人员的行径，我们深感震惊和抱歉。我们已针对涉及上述行径的员工展开内部调查。一旦调查报告及行动结果出炉，我司将跟进通知。

“本公司将致力于秉持‘扎根大马，服务大马’的精神，让员工积极融入马来西亚文化。感谢各位对本公司的督促，谢谢！”



