槟机场咖啡厅抽烟·印尼歌手罚款300 印尼年轻歌手德卡（Tegar Septian）在槟城国际机场一间咖啡厅抽烟，成为首位在禁烟区被取缔的外国艺人，罚款300令吉。

阿约阿都玛吉在个人脸书，上载德卡在禁区抽烟被取缔的新闻报道。

（槟城25日讯）印尼年轻歌手德卡（Tegar Septian）在槟城国际机场一间咖啡厅抽烟，成为首位在禁烟区被取缔的外国艺人，罚款300令吉。

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17岁的德卡是于前天中午接罚单，他前一晚应邀到吉打本同演出，当时他准备飞往梳邦，再转机到西爪哇。

德卡的大马经理人阿约阿都玛吉说，德卡并不知道他抽烟的地点已列为禁烟区，执法人员来到后就开出罚单。

“我当时在协助德卡办理登机手续，接到他的电话指因在禁烟区抽烟被取缔，须要向执法人员出示护照。”

阿约受询时对《大都会日报》说，他对执法人直接开罚单给德卡感到失望。

“我不是在袒护德卡，毕竟他真的是犯错，但他是一名外国年轻人，应给予机会先劝导，而不是直接开罚单。况且，卫生部长不是指禁烟措施有6个月的教育期限吗？因此，我考虑就此事向卫生部长反映。”

无论如何，阿约说，德卡本身对在禁烟区抽烟的行为深感懊恼，并承诺不重犯。

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德卡的名曲包括《Aku yang dulu bukan yang sekarang》。