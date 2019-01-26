少年时受助3令吉为母买药·53年后寻恩人致谢 浙江诸暨市男子石和苗，53年前10岁时遗失了给母亲买药的5块人民币（约3令吉），幸得一名铁匠解囊相助，目前已63岁的他通过传媒寻找恩人，并在周四在浙江永康市下宅口村，与90岁的铁匠师傅夏德兴重逢，当面致谢。

（北京25日综合电）浙江诸暨市男子石和苗，53年前10岁时遗失了给母亲买药的5块人民币（约3令吉），幸得一名铁匠解囊相助，目前已63岁的他通过传媒寻找恩人，并在周四在浙江永康市下宅口村，与90岁的铁匠师傅夏德兴重逢，当面致谢。

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他说：“德兴师傅没能认出我来，我告诉他自己的名字后，他才想起来，不过已记不起当年给我5块钱的事了。”

恩人拒收钱 男子转捐

石和苗送了夏德兴黄酒、袜子、牛奶、饼干和2000元红包，不过夏翁不收钱。石和苗表示，会以他的名义把钱捐出去。

石和苗忆述，1966年冬天，他爸爸在外地工作，患病卧床的妈妈给他5元钱买药，他遗失钱后在路边哭，而身在附近铁器社工作的夏德兴看到后，就给了他5块钱。因为怕挨打，他回家没将事情告诉母亲，时间一久忘了，后来也想起过，但当时夏德兴已经回永康老家，因为没有地址联系不上。

不久前，石和苗的母亲生病，他带着母亲看病时想起当年的事。“如今年纪越来越大，每次想到这事就流眼泪，想快点找到恩人，连本带利地归还。”

他说，当年铁器社工人的月工资大约45元，夏德兴师傅不打借条就把钱给一个小孩，事后也不讨要，实在难得。