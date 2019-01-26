已立好遗嘱财产平均分配·53岁罗霖有意大马置业养老 53岁香港女星罗霖是演艺圈中著名的“美魔女”，2016年搭上小10岁富二代J君，当时传出她不排除再婚嫁给对方，直到去年她含泪承认和J君分手，之后感情就进入空窗期。近日她出席活动时表示，看准星马楼盘，加上父亲是马来西亚华侨，因此有意在当地置业，养老退休，而今日将随看楼团出发。

（图：脸书）

（香港26日讯）53岁香港女星罗霖是演艺圈中著名的“美魔女”，2016年搭上小10岁富二代J君，当时传出她不排除再婚嫁给对方，直到去年她含泪承认和J君分手，之后感情就进入空窗期。近日她出席活动时表示，看准星马楼盘，加上父亲是马来西亚华侨，因此有意在当地置业，养老退休，而今日将随看楼团出发。

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她透露，3个儿子不会在星马定居，所以她计划在香港买一层楼给他们。（3子瓜分岂不是争崩头？）罗霖指自己早已立了遗嘱，防止3个孩子争产或觉得她偏心，她说：“每样东西都是平均分配，费事他们比较。”

她表示，自己打算将3个儿子养到大学，而最小的儿子今年才13岁，她未来不打算靠儿子，直说已计划要工作到70岁，如今有工作上门就觉得感恩了。

罗霖指已立遗嘱，平均分配给3个儿子。