澳网‧轻取普耶时隔3年闯决赛‧佐科纳达尔世纪对决 澳洲网球赛周五结束男单半决赛争夺，塞尔维亚世界第一佐科维治没有意外闯关，决赛将与西班牙名将纳达尔上演“世纪对决”！

佐科维治轻轻松松就收拾普耶，生涯第7次挺进澳网决赛。（图：法新社）

（墨尔本25日综合电）澳洲网球赛周五结束男单半决赛争夺，塞尔维亚世界第一佐科维治没有意外闯关，决赛将与西班牙名将纳达尔上演“世纪对决”！

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31岁的佐科维治今日手感火热，在首盘未让对手得分下，以6比0、6比2、6比2击败法国28号种子普耶，首次战胜对手，继2016年夺冠后时隔3年再闯赛会决赛，也是他生涯第7次亮相澳网决赛。此前，佐科维治每次在澳网打进决赛都能笑到最后，保持100%夺冠率。

纳达尔未失一盘晋级

对于手下败将普耶，佐科维治认为对手有成为世界前10的球员，“这是他第一次晋级（澳网）半决赛，他之后会在大满贯赛场经历更多。”

佐科维治决赛将战老对手、西班牙“红土王子”纳达尔，后者昨日4强不费吹灰之力，直落三盘以6比2、6比4、6比0横扫希腊20岁新星西西帕斯，生涯第5次闯进赛会决赛，也是个人第25次大满贯决赛，冲击第18座大满贯冠军只有一步之遥。

战胜西西帕斯后，纳达尔第一次以未失一盘的战绩挺进澳网决赛，堪称其硬地大满贯最佳表现，伤愈复出后状态火热。而过去参加的289场大满贯比赛中，纳达尔一共获胜253次，胜率达到惊人的88%。

大坂柯娃争后冠女单方面，日本21岁美网冠军大坂直美将和捷克8号种子柯薇托娃争后座，她们分别打败了7号种子卡罗丽娜．皮索娃及美国的柯琳丝。