印尼羽球超级500赛‧里奥决赛历史重演‧顺莹4强大战旦莉 列6号种子的炳顺与柳莹今日在混双复赛中以21比11、22比20击退艾利斯与罗伦史密，2局费时39分钟。

陈炳顺（左）与吴柳莹延续出色表现，继上周大马赛之后再闯印尼赛半决赛。

（雅加达25日综合电）大马的陈炳顺与吴柳莹今日在印尼羽球超级500赛混双8强赛中以2局淘汰英格兰的艾利斯与罗伦史密，明日半决赛火并印尼的旦都威与莉莉雅娜，重演里约奥运会决赛相碰的历史。

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列6号种子的炳顺与柳莹今日在混双复赛中以21比11、22比20击退艾利斯与罗伦史密，2局费时39分钟。

炳顺：打出好球最重要

在明日的混双半决赛中，顺莹组合挑战印尼4号种子旦都威与莉莉雅娜，其中莉莉雅娜将在本届赛会后退役，因此势必会豁尽争夺最后的冠军，顺莹将面临巨大的挑战。再说，炳顺与柳莹在过去与旦莉交手11次，迄今只在2012年胜过一次，交手纪录完全处于下风。

对于明日半决赛重演里约奥运决赛相碰的历史，陈炳顺在受《星洲体育》访问时表示，明日的比赛对他不重要，重要的是要打出一场好球给大家看，才是最重要。

“对我而言，明日半决赛只要抱著享受比赛的心情上场就行。”

顺发洁敏止步8强

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不过，国羽混双吴顺发与赖洁敏在另一场混双8强战挑战中国首号种子郑思维与黄雅琼，最终以直落2局13比21、20比22落败，无缘半决赛。

虽然顺发与洁敏握有一个局点，可惜最终却连丢三分，最终缘悭4强，但是两人已逐渐重拾过去的状态，连续两周打进8强。

在明日男双半决赛，印尼有望包办决赛权，8号种子莫哈末阿山与亨德拉以21比16、21比12淘汰中国2号种子双塔组合李俊慧与刘雨辰，半决赛对中国7号种子韩呈恺与周昊东。

而印尼首号种子马古斯与凯文桑加亚则在另一场男双半决赛对阵丹麦5号种子阿斯特鲁普与拉斯姆申。

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日本的里奥冠军松友美佐纪与高桥礼在女双复赛中，以直落2局21比13、21比15打败中国的杜玥与李茵晖，半决赛对印尼的4号种子格蕾茜雅与阿布丽雅妮。

韩国的金昭映与孔熙容将在另一场女双半决赛对垒松本麻佑与永原和可那，列为3号种子的日本女双是在激战3局后勇挫中国5号种子陈清晨与贾一凡。

安赛龙桃田争决赛权

李梓嘉缘悭4强

单打赛方面，大马男单新星李梓嘉在男单复赛中以直落2局13比21、13比21不敌丹麦的安东森，缘悭男单半决赛。

在明日的男单半决赛中，安东森将会碰上印尼的约纳丹，后者以21比18、21比19淘汰印度的8号种子斯里坎。

而丹麦一哥安赛龙以21比18、21比14直落两局战胜中国的里约奥运冠军谌龙，在“双龙会”中胜出，取得4强挑战世界一哥桃田贤斗的机会。

日本首号种子桃田是在上半区的男单复赛中以21比9、21比10轻取印尼7号种子安东尼晋级半决赛.在女单复赛中，印度的8号种子赛娜以21比7、21比18淘汰泰国的蓬帕薇，成为首位闯进女单4强的球员。赛娜将在明日女单半决赛迎来中国6号种子何冰娇，后者以2局击退队友陈晓欣。

在下半区女单复赛中，中国3号种子陈雨菲以3局14比21、21比9、21比15力擒泰国的7号种子拉查诺，明日半决赛对手是西班牙世界冠军兼5号种子马琳，后者直落两局21比11、21比12打败印度2号种子辛胡。