公服局：只涉未填补空缺．公共领域瘦身非新举措 公共服务局指出，政府的合理化公共服务规模举措，只涉及未填补的空缺和超过两年都没有用到的职位而已。

（布城25日讯）公共服务局指出，政府的合理化公共服务规模举措，只涉及未填补的空缺和超过两年都没有用到的职位而已。

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该局发文告说，公共领域瘦身进程是2008年就已开始，这只是一项延续，并不是新举措。

文告说，在去年10月23日由首相主持的内阁委员会公共服务转型会议提出的控制公共服务规模的举措，并不是新事项。

“事实上，它早在2015年，即通过公共服务转型委员会会议（JKK-TPA）2015年第1期的会议就已启动。”

公共服务局是针对一封2018年12月26日，标题为“控制公共服务规模”的通函作出解释，信中指政府首席秘书在去年11月27日和部门秘书长开会时，确认执行该决定的承诺。

各政府部门和机构的职位首先会在2019年减少1%，这符合新政府缩小公共服务规模，以避免浪费和提高效率的新政策。

公共服务局指出，瘦身并不影响到现有的公务员，而是通过各种其他方法来进行。

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“其中包括优化人力资源、重组职务以避免功能重叠、职能交换、替代传递服务和结合技术，并当前的需要谨慎的填补职位。”

文告说，这项举措是以生产力和人力资源的有效利用和优化来达成。