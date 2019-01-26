邱立本．未终结的大英帝国美梦 但可以肯定的是，蛰伏多年的英国海军正在紧锣密鼓地要升火待发，为英国最新的国际战略作出准备。

大英帝国在21世纪复活？这是耸人听闻的说法，但却是今天国际关系的最新变数。从前“日不落国”的荣光是否会重新出现，还只是政客的梦想，现在仍然是一个“进行式”的发展。但可以肯定的是，蛰伏多年的英国海军正在紧锣密鼓地要升火待发，为英国最新的国际战略作出准备。

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被视为代表英国军工业最高水平的“威尔斯亲王号”航空母舰已经建造完毕，正准备服役，让英国航母的数目从目前只有一艘“伊莉莎白女王号”，变成了可以“双航母”的纵横四海，而英国的防卫大臣威廉逊（Gavin Williamson）最近透露的信息，要在新加坡或是汶莱设立英军基地，释放出英国海军要在亚洲争霸的海洋中复出的雄心壮志。

从近代历史来看，不能否认英国海军的重要角色，在不断征战的过程中，建立了横跨五大洲八十多个国家与地区的帝国。从美国到加拿大，从印度到新加坡，从香港到上海到天津到威海卫，从澳洲到新西兰，都是英国军舰的港口，史迹斑斑，背后就是英国帝国主义全盛时期的征战轨迹，改变了全球权力的格局。

英国海军的扩张，背后就是帝国思想的底蕴，强调这是“白人的负担”（White Man\'s Burden）。这是英国作家吉卜林（Rudyard Kipling）的提法，认为白人责无旁贷，要教化那些野蛮落后和愚昧的民族；这是白人不可逃避的神圣任务。这种思维也使得殖民地的统治变得义正词严，将一切的侵占与血腥加以正当化。

列宁倒是从更宏大的角度来解读，认为帝国主义是资本主义的最高阶段，也就是资本主义的内部剥削，需要延伸到海外殖民地的原料与劳动力的剥削，才可以将发达国家的工人阶级变成“工人贵族”，延缓内部革命的时代需求。

不过在二战之后的东亚发展，都颠覆了吉卜林与列宁的论述。新兴的东亚经济超越了英国的发展速度，而中国在改革开放之后的40年，就跃居为世界第二大经济体，不仅在国力上凌驾英国，也在军力上早就超越当年在长江横行的英国海军。

其实英国最厉害的武器不是它的航母，而是它的语文。英国近年在创意文化的发展上，人才辈出，凝聚了全球的精英，也是倚仗英语的利器，推动一个文化共同体。英国首相邱吉尔就曾经说过，英国可以失去印度，但不可以失去莎士比亚。英国史家达尔文（John Darwin）在他巨著《未终结的帝国》中，就发现文化和语言的穿透力，可以维系帝国的梦想。

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毫无疑问，英文成为一种重要的软实力，也是英国在全球发挥巨大影响力的载体。这才是英国无敌的文化巨舰。英国人应该告别船坚炮利的帝国语言，让英文成为全球真心喜爱的语言，才可以实现不战而屈人之兵的文化帝国梦想。