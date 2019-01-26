紫盟羽球联赛‧安邦再也痛失不败金身‧甲洞蒲种争冠2部曲 在4场比赛皆战满5局下，上赛季亚军甲洞最终以12比8成功打破安邦再也这赛季的不败金身，连续2年杀入决赛。

甲洞男单宋浚洋以3比2勇挫安邦再也的法国名将利维德兹，收获个人2019赛季首胜，同时为甲洞奠定胜基。（照片来源：紫盟官方脸书）

（云顶25日讯）2018/19赛季SS紫盟羽球联赛决赛圈周五展开半决赛竞逐，最终甲洞与卫冕冠军蒲种联军分别击退安邦再也和八打灵，继上季后再度会师决赛，上演争冠2部曲。

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在4场比赛皆战满5局下，上赛季亚军甲洞最终以12比8成功打破安邦再也这赛季的不败金身，连续2年杀入决赛。

安邦再也首场男单派出强援法国“屠龙手”利维德兹，结果他却苦战5局以5比11、7比11、11比6、11比9、8比11反遭甲洞选手宋浚洋“屠龙”成功。

宋浚洋：国际赛赢才显真实力

宋浚洋：国际赛赢才显真实力宋浚洋赛后称自己不因此胜而自满，并指若能在正式国际赛中打败利维德兹，才能真正证明自己实力。

随后2场皆打至第5局，甲洞中国女单秦金晶和男双彼得森与莱恩阿贡各自在末局比赛战满30分钟时比分领先安邦再也印尼选手涵娜和男双徐家铭与刘隽程，而成为最终赢家。甲洞将以3分优势将安邦再也逼入绝境。

在“赢或回家”的混双战，安邦再也组合鲁奇与周凯华无法力挽狂澜，以2比3不敌甲洞组合历基卡兰达与谢宜茜，令局势在前4场便抵定，最后1场男单赛事也无需进行。

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蒲种联军逆转胜八打灵而蒲种联军在先输2场下，最终以10比7逆转八打灵报到决赛。

首仗八打灵丹麦男单奥根森以3比1战胜蒲种联军的刘国伦，助队先驰得点。

此役身负脚板伤参赛的刘国伦赛后对自己能“幸运”为蒲种抢下1局而高兴，但其伤势则尚未肯定。

第2场女单八打灵的叶姵延与蒲种联军的邓旋在“香港内战”中激战5局并战至最后一刻，最终叶姵延以3比2险胜。

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蒲种双打连夺6分不过随后蒲种联军男双金萨朗与陈文宏在八打灵组合万纬聪与谢俊康的顽抗下，最后仍直落3局以11比10、11比8、11比8取胜，并抹平双方此前的3分差距。

蒲种联军混双麦喜俊与严惠媛接著也以3比0完胜八打灵组合陈堂杰与白燕薇，令蒲种距离决赛资格仅1分之差。

末场蒲种联军香港男单李卓耀对阵八打灵选手詹俊为在先丢1局后，终于以11比8拿下第2局，为蒲种锁定决赛资格。

明日将进行名次赛落败的安邦再也与八打灵週六将交战以决定3/4名次归属。而昨日复赛出局的地不佬市和沙登则将在同日的第5/6名次赛中交手。