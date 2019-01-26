混血女星惊曝身世！哥哥竟是生父 母亲是奶奶 泰国当红女星Pat Napapa Thantrakul（PAT）日前在节目上吐露家中的复杂关系，“自己叫了20年的哥哥竟是生父、抚养长大的母亲原来是亲奶奶”，消息让人震惊！

（泰国26日讯）常在电视剧中看到的狗血揭身世的剧情原来真实世界也会发生！

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泰国当红女星Pat Napapa Thantrakul（PAT）日前在节目上吐露家中的复杂关系，“自己叫了20年的哥哥竟是生父、抚养长大的母亲原来是亲奶奶”，消息让人震惊！

综合泰国媒体报道，32岁的PAT拥有巴基斯坦血统，外型亮丽、身材姣好，是泰国人气极高的大美女之一。然而她的人生却经历不少波折，不但未婚怀孕，丈夫还在她怀孕9个月时因涉嫌贩毒和洗钱锒铛入狱。

日前她在节目中泪流满面透露，大约10年前自己才知道，叫了20年的“哥哥”，竟然就是自己的亲生父亲，生母生下她后随即遗弃，生父也不想负责，抛弃她另组家庭，奶奶为了保护她才谎称自己是“妈妈”。

PAT透露自己花了很长时间才接受这个事实。目前奶奶患有阿滋海默症，每月需要庞大的医疗费用，加上姐姐天生残疾，生活不能自理。目前还独自一人扶养儿子的PAT，扛下家中的经济重担，却从未抱怨，把赚来的所有钱都拿来照顾家人。她的身世曝光后，许多网友心疼并为她打气，希望她能继续坚强走下去。