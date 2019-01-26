交通局：没缴AWAS罚单．逾3万人列黑名单遭追捕 陆路交通局已经将没有缴还自动安全醒觉系统（AWAS）罚单的3万9311名司机，列入黑名单及发出逮捕令。

（吉辇25日讯）陆路交通局已经将没有缴还自动安全醒觉系统（AWAS）罚单的3万9311名司机，列入黑名单及发出逮捕令。

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陆交局总监拿督斯里沙哈鲁丁指出，截至2018年12月，3万9358宗案件已被控，但只有47宗获解决，另有3万9311宗则已在1987年陆路交通法令第17（1）（d）、29（1A）及119B条文下，被发出逮捕令和列入黑名单。

发逾9万罚单仅逾万缴还

他今日为陆路交通局南北大道昆仑新芒魏休息站全国第2间大道执法站主持开幕礼后说，自陆交局于2018年9月1日全面接管全国45架AWAS相机后，截至今年1月21日，已发出9万5850张罚单，但只有1万零876张获缴还，余者还未解决。

他说，所有接获AWAS罚单的车主，须在60天内缴还。在此期限后，陆交局就会采取严厉行动，也就是将案件带上法庭进行提控。

他说，一旦接到逮捕令，交通违规者将被限制和禁止与陆交局进行任何交易，包括和路税与驾照相关的事宜。

他说，所有交通违规者可以在任何的陆交局办公室或其网站检查罚单状况，以及在陆交局办公室或法庭缴付罚单。

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美罗拉隧道将装4相机

沙哈鲁丁也说，陆交局将在农历新年后，在南北大道美罗拉隧道多装置4架A W A S相机，限速是时速80公里。

“在陆交局的农历新年行动后，我们将对美罗拉隧道进行工作视察，以检视情况和可能性。我们将安装4架相机，也就是隧道两个方向的前端和末段。

“安装这些相机的第一个程序是，我们必须连同其他的机构包括大马道路安全研究院（MIROS），以检视适合安装相机的位置。”

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另外，询及陆交局是否将在槟城大桥安装AWAS相机时，沙哈鲁丁说，陆交局正与南北大道公司展开讨论。

“目前，那里是有相机，其实该桥的限速是时速80公里，因为它只能承受这个速度，如果超过这个速度，（车子）会飞起来，但不管怎样，我们和南北大道公司将采取适当的行动。”