实里达机场暂缓ILS至3月31．狮城接受大马建议 新加坡答应马来西亚的建议，把实里达机场暂缓启用仪表降陆系统（ILS）的期限缩短两个月，新期限为今年3月31日。

陆兆福（右二）巡视陆路交通机构中马区办事处，亲自了解公众面对的问题和投诉。（图：星洲日报）

（八打灵再也、新加坡25日讯）新加坡答应马来西亚的建议，把实里达机场暂缓启用仪表降陆系统（ILS）的期限缩短两个月，新期限为今年3月31日。

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新加坡基础建设统筹部长兼交通部长许文远今天在脸书发贴文说，他已接受马来西亚交通部长陆兆福的建议。

鉴于新期限，两国民航局已同时在今天傍晚6时发布新的“飞行员通知”（Notice toAirmen，简称NOTAM），以反映上述改变。

许文远说，对方提出的是一个好主意，可推动两国官员尽快跟进双方部长之前所同意的行事方案。

“我很高兴见到双方的监管机构一同合作，为我们繁忙空域的民航安全与效率牟利。”

陆兆福指出，尽管新加坡要求把巴西古当飞行管制区及实里达机场仪表陆路系统的暂时性措施延长到今年5月31日，但我国反献议将日期缩短至3月31日。

他表示，首相敦马哈迪认为有关期限太长，建议缩短至3月31日。

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陆兆福今日巡视了位于格拉那再也的陆路公共交通机构（APAD）中马区办事处后，在新闻发布会上说，马新双方都在积极和致力解决实里达机场的问题。

陆兆福形容，他与许文远在周三进行了直接和坦率的会谈。

马新两国外交部长于1月8日达成初步的安排，大马暂时不把新山的巴西古当上空列为永久飞行管制区，新加坡实里达机场则不启用仪表降陆系统，这两项措施为期一个月。