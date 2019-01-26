黄泉安．印尼大选、政治伊斯兰再造高峰 印尼4月总统选举在即，可从两个锋头狱囚的不同际遇，探出时任总统佐科威的患得患失，隐忧迭起。

印尼4月总统选举在即，可从两个锋头狱囚的不同际遇，探出时任总统佐科威的患得患失，隐忧迭起。

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狱囚一：钟万学，52岁。本月24日，雅加达特区前首长钟万学服完两年政治牢刑，正式出狱。他是印尼民主意识与伊斯兰偏激主义对垒下的牺牲品。

2016年，钟万学身为华裔基督徒，在雅加达特区首长选举一场竞选集会中引述可兰经经文，指政敌误导穆斯林以阻止选民支持非穆斯林为领导人，现场被人录摄视频。后来，视频被人剪接并配上误导性字幕放上网，强指钟万学利用经文误导穆斯林，引发轩然大波。钟万学最终因亵渎罪被判入狱两年，但他拒绝假释。

当年，刀锋直指钟万学亵渎案的首要证人，前印尼伊斯兰长老会主席马鲁夫阿敏，现已贵为佐科威今届选举的副总统候选人，可见佐科威为了确保胜算，必须向现实低头，不得不舍弃当年兼容开放的宏志，引招穆斯林强人助阵。

释放前一周（1月17日），钟万学在社交媒体贴文，向民众和公务员道歉，尤其对憎恨和反对他的人。他还要求支持者，希望出狱后不要再叫他阿学（Ahok），而改叫他BTP（印尼名字Basuki Tjahaja Purnama的简写），不啻是谋求转胎换骨的强烈写照。

钟万学幕僚表示，他出狱后不会马上重返政坛，反而会转向油业发展，当网络节目支持人和周游列国演讲。若他选择重返政治生涯，选定的平台将会是独立派印尼民主党。

狱囚二：伊斯兰武装组织伊斯兰祈祷团（Jemaah Islamiah）精神领袖阿布峇卡，80岁。他被定罪为2002年峇里岛恐袭爆炸案的幕后首脑，2011年被判处15年徒刑，最快2026年才刑满出狱。

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当年审讯时，阿布峇卡坚持他将继续否定印尼立国五大原则（Pancasila），拒绝承认印尼为世俗国，并拒绝签署对印尼的任何效忠承诺。他也拒绝签署矢言他将放弃使他锒铛入狱的罪行的任何声明。

本月18日，佐科威总统祭出安抚激进分子的招数，突然表示他将提前释放阿布峇卡，理由是他已年老和健康不好，应以给予特别人道处理。此言一出，国内外舆论马上哗然。

澳洲立场坚决，强调阿布峇卡必须完成所有刑期，因为恐袭案中共有202人死亡，88人来自澳洲。

境内，整个国情也告分裂。支持阿布峇卡释放的组织，认为阿布峇卡若死在监狱中会发生暴力骚动，到时，佐科威的政敌可能会利用由此产生的紧张局势，煽动民众。至于反对释放阿布峇卡的团体却认为，由于他对印尼世俗国楷模充满敌意，不应获得自由。

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过后，印尼政治、法律和安全事务协调部长维兰托将军（Wiranto）出来打圆场，表示佐科威总统将对阿布峇卡的特赦，进行深入审查。1月23日，佐科威终于U转，决定取消早日释放阿布峇卡的决定。

回头说到将在今年4月17日进行的印尼总统大选，擂台两边对手是佐科威配搭马鲁夫正副总统候选人，对垒印尼运动党普拉博沃及桑迪阿加，同时也将选出新一届国会议员。这次总统选举，也是佐科威与普拉博沃两人继2014年总统选举后，再次对决。

佐科威执政以来，成功树立清廉、亲民、实干的温和派形象，年初最新民调显示其支持率仍居53%，当地舆论认为他的连任机率颇高。另一方面，普拉博沃在政界、军界拥有广泛影响力，其所排出“消除经济不平等”竞选口号，在基层选民中也颇具号召力。在势均力敌情况下，谁是造王者将是关键元素。

诚然，过去5年，印尼经济总体平稳快速发展，贫困人口也大幅减少。但说到佐科威的胜算，有人认为他的隐忧早于去年6月地方选举中开始浮现了。

地方选举中，佐科威的政治盟友在占全国人口近半的爪哇岛票仓大有斩获，预示他连任的机会很浓。但与此同时，在野阵线在其他选区也表现标青，特别是获得强硬派政治伊斯兰（Political Islam）势力撑腰的印尼运动党党魁普拉博沃，声势凌人。

最为明显的，是在地方首长选举中，反对派候选人表现比预期理想，这不但对佐科威的总统连任构成威胁，长远而言也凸显印尼政治的隐患。这是变数的埋伏线，因为在地方选举中，民生课题已被宗教课题被炒得炙热，甚至喧宾夺主了。

印尼是全球穆斯林人口最多的国家，环视现时偏激伊斯兰主义屡屡试创新高峰，总统选举后能否维续政治世俗主义意识，将是在此一搏。这场大选的意义，不再事关佐科威个人荣辱，或务要解决的民生课题，而是要如何维护印尼的建国原则。

因此，若将强硬派“政治伊斯兰”视为一股社会现象，它在印尼已是不容忽视的实力。佐科威的政治盟友钟万学被对手抹黑为亵渎伊斯兰，最终不但败选还身陷囹圄，就是政治伊斯兰一出最有效的势力展示，也给今年总统选举带来很大反潮推动力。我们不能排切最终的可能性，那就是所有一致反对佐科威的选票，都会转而集中支持对手普拉博沃。

表面上，强硬派政治伊斯兰只是借题发挥，历数佐科威无能妥善处理日益扩大的贫富差距、失业率的不是，但暗地里的言传，是号召全民反对佐科威的世俗主义理念。

在这环节，和许多伊斯兰国家一样，印尼的强硬派政治伊斯兰与同等极端的伊斯兰恐怖主义，分际界线经常是模糊不清，因为两者都坚持政治宗教合一，而且对异教徒极度不宽容。

时至今日，印尼很多清真寺仍被强硬派政治伊斯兰掌控，积极散播极端思想，佐科威祭出温和派立场，也造成政府投鼠忌器，不敢采取反制措施。

当我们看到巫统和伊斯兰党为建立泛马来人泛伊斯兰而陈仓暗度，一旦政治伊斯兰也成功颠覆印尼的建国世俗原则，谁敢确保政治伊斯兰狂潮不会飘渡马六甲海峡，笼罩整个可爱的大马？