申请学生援金．须议员签名．马华抨希盟博宣传 马华教育谘询委员会主席郑耀民斥责，教育部规定家长申请学生援助金须取得议员签名的程序，并质疑希盟借此来捞取政治宣传！

（吉隆坡25日讯）马华教育谘询委员会主席郑耀民斥责，教育部规定家长申请学生援助金须取得议员签名的程序，并质疑希盟借此来捞取政治宣传！

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他今日发文告指出，根据以往的惯例，家庭收入3000令吉以下的家长欲申请100令吉开学援助金，仅需呈上薪水单或填写教育部发出的薪水证明表格，再经过校方审核即可。

“但从今年开始，甲州学校的100令吉援助金申请表格，不再由校方审核，而是必须获得州议员或村委会签名作实才可。”

他质疑，申请援助金须获得议员或村委会签名的用意何在？为什么会将一个原本简单的申请程序，复杂化成这样？希盟在上任后即修改这项申请程序，令人质疑希盟利用教育部，借此捞取政治宣传！

给家长带来麻烦

他也指出，教育部此举不仅有政治干预学校的嫌疑，而且还给家长们带来许多麻烦。

“这100令吉开学援助金，出发点是为了帮助家境较清寒的学生，申请程序上也较简单和方便；但如今为了这100令吉，家长必须大费周章的去找州议员签名作实，也加重校方在发放援助金上的程序，令人质疑这根本不是惠民政策，而是对人民造成困扰的政策！”

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他促请教育部长马智礼和副部长张念群必须针对此事交代清楚。