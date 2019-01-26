刘华才：民政欢迎保障计划．mySalam利惠B40群 民政党主席拿督刘华才博士指出，民政党欢迎昨日推介的全国保障计划（mySalam），为B40群体提供保险，如果他们在政府医院留医，或患上36种重大疾病，那将获得保障。

（吉隆坡25日讯）民政党主席拿督刘华才博士指出，民政党欢迎昨日推介的全国保障计划（mySalam），为B40群体提供保险，如果他们在政府医院留医，或患上36种重大疾病，那将获得保障。

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他发文告说：“我们欢迎mySalam保险计划，因为B40群体缺少合适的保险，这导致他们在患上可治愈的疾病时，无法寻求治疗。”

然而，他认为mySalam也应扩展至中产阶级（M40群体），因为他们若诊断出患有任何重大疾病，也会面对经济问题。这符合民政党的目标，即建立一个公平的马来西亚社会，希盟政府应扩大其社会安全网计划，以让更多有需要的国民受惠，而不仅限于B40群体。

刘华才表示，M40群体需要获得援助的另一个指标是他们的储蓄太少。财政部于2017年指出，如果失业或面对紧急情况，94%的国民没有足够的储蓄维持6个月的生活，这包括所有B40、M40，以及一些T20群体。

“随着医疗费用不断上升，中产阶级的微薄储蓄根本不足以投保保险额不足的保险计划，来支付慢性疾病。因此，政府必须考虑将mySalam计划扩展至让M40群体受惠。”