年饼、腊味、新年装饰应有尽有．茨厂街办年货热起来了 农历新年倒数十天，茨厂街年货市场开始火热，农历新年味道渐浓，许多民众趁大宝森节连假到茨厂街购买应节年货，准备欢庆农历新年！

灯笼、对联及应节装饰品是农历新年不可或缺的农历新年装饰品，消费者都会趁农历新年来到前选购，作为装饰用途。（图：星洲日报）

（吉隆坡25日讯）农历新年倒数十天，茨厂街年货市场开始火热，农历新年味道渐浓，许多民众趁大宝森节连假到茨厂街购买应节年货，准备欢庆农历新年！

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《大都会》社区报记者走访茨厂街时 发现，售卖年饼、腊味及农历新年装饰的 市场非常火热，许多民众争相购买年货。

不过，肉干市场较为缓慢，售卖肉干 的商家期望下个星期，即农历新年前的最后 一个周末的市场会热起来。

茨厂街腊味市场开始火热，老顾客喜欢到该处选购腊味。（图：星洲日报）

大宝森节3天连假顾客多

受访的商家表示，由于这几天碰上大宝森 节的长假期，共有3天连假，许多来自外州人 趁机会到吉隆坡逛街及办年货，因此雪隆一 带的购物商城及办年货地点，包括茨厂街也 出现购买年货的人潮。

“由于距离农历新年仍有两个星期时间， 加上这几天是连假的关系，因此许多民众前 来办年货。”

商家表示，他们将会继续补货，直到农历 新年前夕为止，让消费者有更多的选择。

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来自各州的消费者争相购买年饼，老板忙得不可开交。（图：星洲日报）

腊味薄利多销

售卖腊味的商家则表示，他们不会继续补货，直 到售完为止。

“今年行情较为清淡，我们不敢涨价，只有小部份 的物品价格调涨，其余的则是以薄利多销的方式经营生 意，以吸引更多人前来消费。”

受访商家表示，他们将持续营业至农历新年前夕， 以让消费者做最后冲刺，欢迎农历新年的到来。

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茨厂街农历新年装饰品已掀起购买热潮，消费者忙于选购灯笼及饰品。（图：星洲日报）

肉干行下周迎购买潮

受访的肉干商家表示，肉干行目前仍未出现购买 潮，商家仍在观望，并预测下星期将迎来购买 热潮。

他们说，相较于去年同期，今年的肉干行情冷清， 不过，他们认为，许多民众喜欢在最后一分钟才购买肉 干，因此他们期待下星期的购买潮。

谢榕光（53岁，茨厂街光记腊味业者）：薄利多销吸引顾客

“我在茨厂街售卖腊味已有40年，是父亲传承下来的 祖业。我在距离农历新年的1个月前开始售卖腊味，目前仅 剩下两个星期，腊味市场已开始热起来，许多消费者都选 购腊味回去烹煮腊味饭。

由于今年行情不好，加上我是做老顾客生意，因此价 格并没太大波动，仅有小部份货品涨价，其余维持原 价，以薄利多销的方式吸引更多消费者购买。

我只会售卖手上的货品，一旦售罄后就不会再补 货。同时，我们也为最后一个黄金周末做好准备。”

黄溢安（40岁，年饼卖家）：备有70种不同年饼

“农历新年的年饼市场于上个星期四开始热卖，碰上 大宝森节连假更是热上加热，许多来自外州的游客都前来 办年货。

我今年准备了约70种不同种类的年饼，除了一些传统 年饼外，我每年都会推出新品种的年饼，供顾客选购。

今年受欢迎的年饼包括，黄梨饼、花生角、小猪饼、 莲蓉鸡丝包及绿茶黄梨饼等。我们会不断补货，直到农历 新年前夕为止。”

王俊庭（新丽士有限公司业者）：猪装饰品销量好

“这两个星期的市场开始火热，许 多消费者仍选择购买灯笼、对联及生肖 装饰品来布置住家，消费者一般喜欢古 色古香的农历新年装饰品。

同时，他们也不会刻意避开猪装饰 品，反之惹人喜爱的猪装饰品的销量比 狗年的装饰品销量来得好。

我们会持续营业至年三十，并会不 断补货。同时，我们也DIY一些灯笼， 让消费者选购独一无二的设计灯笼。”