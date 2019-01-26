慕加希：只要符条件‧非穆也可申请清真认证 他说，大马伊斯兰发展局所规定的条例都有一定的指标，也被日本、澳洲等国家所认同其清洁、卫生标准高。

（吉辇25日讯）首相署部长拿督斯里慕加希说，任何人包括非穆斯林有兴趣申请清真认证（Halal），都可以向大马伊斯兰发展局（Jakim）申请，并依照伊斯兰发展局所规定的条例，只要能符合条件，当局都会发出清真认证。

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他说，大马伊斯兰发展局所规定的条例都有一定的指标，也被日本、澳洲等国家所认同其清洁、卫生标准高。

慕加希今日下午出席该区国州议员服务中心举行分派红包与礼物予100位长者、弱势家庭后在记者会上，被问及一些餐馆经营者没申请清真认证，但却挂著可兰经文。

慕加希说，该些事件需由贸消部调查，因业者涉及欺骗消费者。

慕加希也说，朝圣基金局的股息与花红将会于3月公佈，他还没有接获董事局的通知。朝圣基金局经成立特别用途公司（SPV）以重组该局的业务，以能在2020年把业务带上正轨。

霹州行政议员兼知知西廊州议员哈斯鲁说，州政府向联邦政府申请拨款，在巴里文打吉辇柏迈兴建一座有盖多元用途中心，预计费用达380万令吉，以惠及区内人民。