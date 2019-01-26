错失关键10秒逃生·冯伟衷遭炮车夺命 针对艺人冯伟衷军训丧命事故，新加坡媒体《新明日报》询问了熟悉155毫米榴弹炮车构造与运作的多名人士。

（图：脸书）

（新加坡26日讯）针对艺人冯伟衷军训丧命事故，新加坡媒体《新明日报》询问了熟悉155毫米榴弹炮车构造与运作的多名人士。

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据知，炮车内的控制盘以及炮尾部分都处同一空间，两者之间的距离顶多为两三米，并没有出现任何视线盲点。

“唯一可能出现的视觉盲点，是当操作控制盘的人，在探出炮车视察外头情况，就很难看到炮车内所出现的状况。”

至于炮尾和内墙之间的差距，据知十分狭小。

新国国防部发言人在发布会上有向媒体解释，当炮车出现故障时就会请前线支援的技术员过来检查问题出在哪里，若不在他们可应付范围，就会交给正规军人处理。此外，一般上都会派遣两名技术员到场，这样才能互相照料。

另一位发言人则表示，当时炮枪疑似出问题，因此请技术员过来支援，而过程中得将炮管降到待命位置才能做相关检测。

据该报了解，将炮管降到待命位置才能确保气压、液压在正常状态，检测才能顺利进行。

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至于究竟当时炮车出现什么故障，记者会上未说明，但有熟悉炮车操作的人士表示，可以出的状况非常多，包括发射不够精确或是装置操作不顺等。