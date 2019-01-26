黄婉玮．浅谈权力结构中的马来统治者 马来西亚成立后，政党体制稳健发展，各族群可以直接向政府争取该有的权益，反观马来统治者似乎更多的是象征性的权威，不过，对于马来精英而言，马来统治者是他们赖以维持权力结构核心的要角，故他们须要确保统治者的权威不可受到一丁点的藐视和挑战，同时，各州政府在抵抗中央集权化的时候，也少不了依赖苏丹的权威给予拥护。

自从吉兰丹苏丹莫哈末五世主动辞去国家元首之位，勾起社会一片的揣测，尤其被国外媒体热炒起来的王室“密婚风波”和“退位”的时间点过于相近，乃至国外媒体将两个事件连上线成为“前因”和“后果”。所幸在马来统治者开会议遴选先任国家元首以及彭亨州有新苏丹之后，议论退位的热潮逐渐落幕。

广告

我国的舆论界不敢随意批判，以免担下藐视王室的罪名，但国家元首退位是马来西亚史上的第一例，自然引起各界关注，且对马来统治者的兴趣也不亚于平常对政党斗争的讨论，笔者以为客观的讨论马来统治者在马来西亚政治权力结构的角色与功能，是必要也是应当得到鼓励的。

马来西亚博物馆协会（Persatuan Muzium Malaysia）于2018年出版第37期的期刊，正好收录了Abdullah Zakaria Bin Ghazali的论文“Yang di-PertuanBesar Tuanku Abdul Rahman Dan Durbar,1935-1939:Raja Melayu Berpandangan Jauh”，介绍了端姑阿都拉曼出任国家元首之前在马来联邦统治者会议的表现。该论文以端姑阿都拉曼为探讨的对象，并追溯了马来统治者会议的雏形，英殖民于1896年将4个州属合并为马来联邦后，成立了马来统治者会议，并命名为“Durbar”。而各州的统治者也从原本独立统治转向联合起来协商马来半岛的事务，着重点也主要在于马来人的主权问题上。

端姑阿都拉曼在1933年出任森美兰州严端，在爆发第二次世界大战之前，共有3次的统治者会议（1935、1937、1939），论文记录了他在那三次的会议上深有远见的提出关于保留马来人土地和华工移民政策的建议。因当时的马来半岛大量种植经济作物和开发矿产，不但使到粮食的耕地面积越来越少，也由于马来人只看短期的回馈，轻易以廉价出售土地而导致马来统治者担忧领土的主权受到威胁。此外，因种植和开矿的需要而引入大量的劳动力，也造成马来人与华人的人口比例失衡，端姑阿都拉曼故而建议以文化习俗差异不大的爪哇人替代华人的劳动力，另一方面，半岛的粮食不足，故也以此为由要求减少移民，但经过英国的参政司的交涉后，双方各退让一步，马来统治者依然接受引进中国和印度的劳动者，而英殖民政府也答应注意各族人口的比例。马来半岛的华人移民工提出申请英国护照，成为1937年的统治者会议上讨论的事项，各位马来统治者关注和担忧的是与外来人的另一层“君民关系”。

关于马来统治者与华人社会的“君民关系”，虽不难规范，但也不易解构，华人社会即遵守马来联邦政府的法令，同时也维护传统君主的权威，表面上看起来和马来人一样都是君主的子民，而实际上，当时的华人社会仍主要效忠中国，与马来统治者没有血缘和语言上的关联性，对于马来统治者而言，君民关系缺乏效忠的基础。

马来西亚成立后，政党体制稳健发展，各族群可以直接向政府争取该有的权益，反观马来统治者似乎更多的是象征性的权威，不过，对于马来精英而言，马来统治者是他们赖以维持权力结构核心的要角，故他们须要确保统治者的权威不可受到一丁点的藐视和挑战，同时，各州政府在抵抗中央集权化的时候，也少不了依赖苏丹的权威给予拥护。