塑料花贩砍死毛巾小贩案‧被告患躁郁症逃死刑 5年前槟榔律布公市塑料花贩砍死毛巾小贩案今日下判，两名精神专科医生上庭供证指被告患有躁郁症（或称双极性疾患，bipolar），事发当时不知自己的行为，高庭宣判被告谋杀罪名不成立，逃过死刑。被告被谕令送往精神病院接受治疗，等待州元首宽赦。

塑料花贩被证实患有躁郁症，获法官宣判谋杀罪名不成立。（图：星洲日报）

（槟城25日讯）5年前槟榔律布公市塑料花贩砍死毛巾小贩案今日下判，两名精神专科医生上庭供证指被告患有躁郁症（或称双极性疾患，bipolar），事发当时不知自己的行为，高庭宣判被告谋杀罪名不成立，逃过死刑。被告被谕令送往精神病院接受治疗，等待州元首宽赦。

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52岁的被告嘉亚德桑在法官判决前后表现平静，他的几名亲友也来法庭聆审，法官宣判后他还告诉一名亲友要等他出来。

嘉亚德桑被控于2014年6月19日上午8时40分在槟榔律布公市255E店前，谋杀41岁男子莫哈末巴鲁沙，触犯刑事法典第302条文，罪成者的唯一刑罚为死刑。

法官拿督林宗方判决时说，两名精神专科医生供证证实被告患有躁郁症，被告不知自己的行为，会有无法自制的情况，必须服药控制病情。

为此，他援引刑事法典84条文，即心智不健全者所作行动并非犯罪，作出有关宣判。

与死者生前关系不睦据早前新闻报道，被告与死者在槟榔律布公市经营的档口为邻，但两人无法和睦相处，而在案发之前的过去两年，死者因遭被告打骂而多次投报。

案发前一天，刚从中国公干回槟的被告，不知何故再次和死者吵架，附近同业见惯也不以为意，未料翌日早上，被告竟在死者准备开档时，拿出一把长刀追砍死者。