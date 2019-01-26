亚洲杯‧一球小胜韩国‧卡塔尔首闯四强 哈蒂姆一脚神奇的远射，帮助2022年世界杯东道主卡塔尔1比0淘汰了孙兴慜领军的韩国，也帮助卡塔尔历史上首次打入亚洲杯四强。

哈蒂姆（左二）攻入制胜进球后狂奔与队友庆祝。（图：法新社）

（阿布扎比26日讯）哈蒂姆一脚神奇的远射，帮助2022年世界杯东道主卡塔尔1比0淘汰了孙兴慜领军的韩国，也帮助卡塔尔历史上首次打入亚洲杯四强。

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25日，雄心勃勃备战世界杯的卡塔尔人迎来亚洲杯传统强队韩国，卡塔尔尽管此前最好成绩仅仅是亚洲杯八强，但随著世界杯的越来越近，他们开始展示雄心，本届亚洲杯上他们一路高歌猛进，成为夺冠热门；而韩国一直是亚洲杯的热门，此前的20场亚洲杯比赛他们仅仅输过1场，而且还迎回了效力于英超热刺队的球星孙兴慜。最后在这场势均力敌的比赛中，卡塔尔人笑到了最后。

开场，孙兴慜被卡塔尔人盯得很紧，而已经打进7球的卡塔尔前锋阿尔莫耶茨‧阿里也在韩国后卫看防下基本没有发挥的机会。整个上半场，韩国稍占优势，但双方的争夺集中在中场，两队都没有太好的机会。

下半场，双方的进攻骤然加速。首先发起进攻的是卡塔尔人，他们一反上半场的防守态势，主动将战火燃烧到了韩国人的半场，韩国也打起了高效的反击，孙兴慜也在禁区内获得机会，但他的左脚打门被扑住。整个场面比上半场激烈多了。

韩国人本有机会获得领先，但金珍洙在第75分钟的直接任意球打中门柱。

第79分钟，卡塔尔在进攻中终于把握住了机会，哈蒂姆在距离球门25米开外一脚漂亮的远射，皮球越过了两名后卫，直入死角。这也是全场唯一一个进球。

韩国人差一点在1分钟内就扳平了比分，黄义助在禁区中央得球破门，但经过视频助理裁判（VAR）的判断，此球越位在先进球无效。

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韩国人在此后的十多分钟展开了狂攻，他们也获得了几次机会，但始终无缘破门，最后只能告别本届亚洲杯。（新华社）