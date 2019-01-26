产量剧减供不应求．1公斤大白虾破百 渔产量低供不应求，高渊港口渔获码头的大白虾每公斤（30至40尾）已冲破100令吉关口。客观评估，今年的白虾产量相较去年少了至少70%。

新年围炉不可少的大白虾，每年春节价格总是高企。（图：星洲日报）

（槟城．威南25日讯）渔产量低供不应求，高渊港口渔获码头的大白虾每公斤（30至40尾）已冲破100令吉关口。客观评估，今年的白虾产量相较去年少了至少70%。

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鱼虾价格在近 农历新年时升涨已 是常态，除了高需 求量的市场因素， 今年大白虾和斗鲳 鱼严重歉收，尤其 是大白虾，创下新 低纪录。

只有炒菜虾（小虾）暂时没涨价，每公斤10令吉，价格或许也会有变动。（图：星洲日报）

斗鲳鱼也常年歉收

高渊港口荣兴渔业东主许荣兴说，今年是 大白虾收购量最低的一年，供应农历新 年的货量只有2吨，去年有10吨，足足少了8吨。

他说，之前供应农历新年的白虾都超过10 吨，在五六年前的巅峰期更达到四五十吨，今年 剧减至2吨。他认为海水污染和气候骤变是导致渔 获减少的两大主因。除了白虾，农历新年备受欢 迎的斗鲳鱼，常年也处于歉收状态。

今年白虾产量大缺货，许荣兴的收购量有史以来最低。（图：星洲日报）

虾米业走向没落

高渊港口一直以来盛产大虾，自第二槟桥工程启动 后，渔民就申诉捞捕量逐年下跌，今年的白虾与比去年相 比少了高达80%，虾米业也走向没落期。

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他提供的行情，冷冻大白虾每公斤（26尾）售价80令 吉、（31至40尾）70令吉、白鲳鱼每公斤75令吉、正斗鲳 每公斤130令吉。

农历新年脚步很近了，很多人都到高渊港口、角头及 瓜拉古楼抢购鱼虾。根据渔行拍卖喊价的行情中，450克的 “大中斗”鲳鱼以80令吉成交，300克的中斗以57令吉被标 走，大小参杂的白虾每公斤叫价90令吉，“九虾”每公斤 约30令吉，只有“炒菜虾”（小虾）暂时没涨价，每公斤 照旧是10令吉。

一对来自吉打居林的华裔夫妇受询时说，他们时常 来高渊港口购买鱼虾，主要是因为渔获新鲜。现在年关近 了，大鱼大虾价格涨得很高，买不下手，只买普通的鱼类 和海鲜。

鱼行东主许德财（左）说，由于白虾捞捕量特少，价格在逐日上涨中。（图：星洲日报）

鱼贩：太贵了不敢竞标进货

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一名鱼贩受访时说， 今年白虾的货少价 高，他已经不敢竞标进货，若 老顾客委托和预定，他才会拿 虾。

“这里目前每公斤40至50 尾的大虾已经叫价100令吉， 大小参杂也要90令吉，太贵 了，要怎样卖？所以我暂时不 卖大虾，顾客要多少才定多 少，至于斗底鲳，若没有客户 订购，我也不敢标。”

春节市场慢热

外面巴刹摊贩的鱼虾价 格，一些或许会比高渊港口渔 获码头的价格便宜。针对这 点，他解释，两者不能相提并 论，高渊港口是当天出海捞捕 当天在码头售卖，渔获甚至还 活着的，而外面摊贩的渔产是 经过冷冻处理保鲜，有吃过比 较就会知道两者的不同。

鱼虾和年货市场一般会在 靠近春节前十天才掀起热潮， 届时鱼虾价格会更高，今年的 新春市场还是属于慢热。