去年退出沙巴巫统．担巴索州议员投民兴党 在去年杪集体宣布退出沙巴巫统的州议员终开始“行动”，担巴索区州议员拿督慕斯巴占里今日率先加入沙巴人民复兴党。

沙菲益（左二）接过慕斯巴占里（右二）递交的入党申请表格，左一为彼得安东尼。（图：星洲日报）

（亚庇25日讯）在去年杪集体宣布退出沙巴巫统的州议员终开始“行动”，担巴索区州议员拿督慕斯巴占里今日率先加入沙巴人民复兴党。

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他在在民兴党主席兼沙巴首席部长拿督斯里沙菲益阿达及副主席拿督彼得安东尼见证下，填写入党表格，并递交予沙菲益，正式加入民兴党。

慕斯巴是前巫统哥打毛律区部署理主席，他在去年12月随同多名沙巴国州议员及区部主席，集体宣布退出沙巴巫统，保留亲政府独立州议员的身份。

随着慕斯巴的加入，民兴党如今在州议会拥有30名州议员，当中包括2名官委州议员；沙巴州议会现有60席民选州议员及5名官委州议员，合计共65人。

以民兴党为首的执政联盟现在在沙巴州议会共有45名州议员，其余的包括沙巴团结党（6人）、巫统（1人）、沙巴立新党（3人），以及退出巫统的独立州议员共10人。

慕斯巴在新闻发布会上说，他是基于民兴党是本土政党，加上认为该党是个在争取和捍卫沙巴及沙巴人的权益上最合适的平台，因而决定加入民兴党。

沙菲益：陆续有来

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沙菲益则表示，他预计未来会有更多已退出沙巫统的国州议员及领袖加入民兴党，但一切胥视相关领袖的意愿。

他说，他曾与部份退出巫统的国州议员们交谈，他们表达有兴趣加入民兴党。

沙巴巫统5名国会议员、9名州议员、2名上议员和21名区部主席在去年12月宣布集体退出巫统，并表明支持首相敦马哈迪及沙菲益。

沙巴巫统目前只剩下1名州议员丹斯里慕沙阿曼（双溪西埔架区）及1名国会议员拿督邦莫达（京那巴当岸区），邦莫达也受委为沙巴巫统主席。