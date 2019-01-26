2月10日前往朝圣‧依沙申请暂拿回护照 依沙涉嫌在任职土展局投资机构（FIC）时，擅自批准该局高价购买砂拉越一家酒店一案今日过堂，其代表律师利达阿达向法官提出申请。

（吉隆坡25日讯）联邦土地发展局（FELDA）前主席丹斯里莫哈末依沙向地庭申请暂时归还护照，让他在2月10日前往朝圣。

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依沙涉嫌在任职土展局投资机构（FIC）时，擅自批准该局高价购买砂拉越一家酒店一案今日过堂，其代表律师利达阿达向法官提出申请。

利达阿达说，辩方是于昨日透过线上入禀这项申请，惟出现一些技术问题导致拖延，并向法庭致歉。

承审法官阿祖拉因此斥责他迟入禀申请，因为此举将影响法庭其他案件庭讯。

“我不会阻止他（依沙）取回护照，特别是为了去朝圣。不过这些必须提早安排，另择日期对所有人都不公平，因为这会给法庭带来不便。”

她也说，这项申请必须提早至少一个半月就入禀。

法庭择定1月31日聆审，而被告的失信及贪污案将在2月26日过堂，并提交文件。

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此案由主控官阿兰苏曼副检察司检控。

去年12月14日，依沙被控1项失信及9项收贿逾300万令吉，以批准土展局投资机构购置砂拉越古晋一家酒店。