3月23至26日太平举行·马佛青办高级佛学研修 由马来西亚佛教青年总会主办、霹雳州联委会承办、太平佛教会协办的第39届高级佛学研修班《正念地生活》，将于3月23至26日，在太平佛教会举办。

（吉隆坡25日讯）由马来西亚佛教青年总会主办、霹雳州联委会承办、太平佛教会协办的第39届高级佛学研修班《正念地生活》，将于3月23至26日，在太平佛教会举办。

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主办单位文告指出，此次课程有幸邀请来自马来西亚的开律法师，带领大众齐来学习。开律法师1989年依止释文建长老出家。法师毕业于台湾福严佛学院。18年之前曾到缅甸、韩国、法国等国家参学。法师也曾在多位禅师座下学习禅法，当中包括了帕奥禅师（缅甸）和一行禅师（法国）。

透过4天3夜的学习，希望大家可以把正念之法运用在每一天的生活上。此次的课程内容能让我们如何将禅修与生活融合为一，将“禅修”人间化。此外，课程也有让我们体会户外禅，让我们接触忘失已久的内心之大自然以及学习八正道。

同时，马佛青也邀请到一位执业瑜伽教师成为副题讲师，将从瑜伽的角度与学员分享如何透过瑜伽放松身心，以不同的角度切入正念生活相关课题。

2月28日截止报名

每一天的生活上，工作上都有着无数压力，逐渐地使自己迷失了方向。趁着此次的学校假日，让你我一起来参与正念这堂课，为自己带来生理上以及身心上的调整。欢迎18岁以上报名参加。研修班课程报名截止日期为2月28日或额满为止。

任何询问，可联络筹委会主席方福源（觉心）016-5156781或马佛青秘书处03-78049154/57。